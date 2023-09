$!Día del Señor de los Milagros: Un símbolo de fe, devoción y tradición

El Señor de los Milagros, también conocido como “Cristo de Pachacamilla”, “Cristo Moreno” o “Nazareno”, no es un santo en el sentido convencional de la canonización, sino más bien una representación de Jesucristo en la cruz, que ha adquirido una devoción profunda y significativa en Perú y Colombia. desde el siglo XVII.

¿Cuál es la oración al Señor de los Milagros?

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.

Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Amén.