El árbol de las bendiciones

Testimonio: “He pasado por momentos difíciles que hoy me tienen desanimado, pues las cosas no me han salido como yo las esperaba. Pienso en todo lo ‘malo’ que he afrontado y me bajo de nota, al punto de que vivo triste. Todo esto me tiene tenso y no me permite disfrutar de mis cosas cotidianas. ¿Usted qué me aconseja? Espero que me pueda ofrecer algún tipo de ayuda. Gracias”.

Respuesta: A veces los momentos duros, esos que hoy lo tienen cabizbajo, no llegan a su vida para derrotarlo sino para transformarlo. ¡Piense bien esto que le digo!