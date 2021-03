Una hoja de papel se eleva al vaivén del viento; sin embargo, ella por sí sola no es capaz de moverse en una dirección específica o definida. Pero si se le hacen algunos pliegues o se dobla de determinada manera, se puede convertir en una auténtica ‘aeronave’ que surca los cielos de nuestra propia imaginación.

De igual forma, esa especie de avión de papel lleva nuestros anhelos hasta lo más alto, siempre y cuando reciba un impulso exterior.

En nuestra vida suele suceder que no les imprimimos esa fuerza a nuestros sanos propósitos. Tampoco sabemos hacia dónde dirigirnos y por eso nos lanzamos a destinos inciertos, los cuales nos hacen perder el horizonte.

Al final nos extraviamos, no llegamos a ninguna parte o nos quedamos dando vueltas sin sentido, para terminar estacionados en el mismo lugar de partida.

Lo peor es que cuando aparece una que otra ventisca, no somos capaces de mantenernos en vuelo y nos vamos a pique.

Si queremos que nuestro avión de papel vuele de manera precisa y nos conduzca hacia un determinado lugar, hemos de saber diseñar o moldear la ‘aeronave’ de nuestros sueños.

Necesitamos ideales que nos impulsen a volar, nos hagan más fuertes y principalmente nos permitan crecer como personas. No obstante, ellos necesitan que les pongamos alas suficientes, que son las que nos harán disfrutar el viaje de la vida.

¡De ahí el valor de soñar en grande! Solo de esa manera encontraremos posibilidades para trascender.

Tal vez a nuestro proyecto de vida le haga falta consistencia. De pronto lo que necesita nuestro avión es ir mejorándolo poco a poco, haciéndole pliegues más definidos y, en general, dotarlo de características aerodinámicas que sean más fáciles de experimentar.

Hay que tener un plan organizado que le dé sentido a nuestra existencia y obviamente dentro de un contexto real y viable.

Es decir, debemos saber hacia dónde queremos dirigir ese avión para explorar al máximo la oportunidad que hoy tenemos de volar.

También hay que tener claro que hacemos parte de la tripulación y será preciso hacer acopio de entereza para emprender el trayecto. Obviamente esto requerirá de una buena actitud, pues la estabilidad de la cabina de mando dependerá de la seguridad que tengamos.

Hay que creer en nosotros mismos, teniendo en cuenta que la autoestima será el verdadero despegue.

Obvio será preciso ser flexibles, pues tenemos que estar preparados para modificar algunas decisiones en el vuelo para no estrellarnos con terquedades o ilusiones falsas.

Si bien es cierto que debemos hacer las cosas bien y la excelencia debe brillar, surgirán durante el recorrido imprevistos que nos permitirán aprender o corregir.

La idea es dejar al alma su buena cuota de libertad para ir apreciando, en medio del vuelo, paisajes que nos dejen disfrutar la aventura de vivir.

También será esencial no darnos por vencidos y ser perseverantes, a pesar de los duros tiempos que afrontemos.

No dejemos que nuestros aviones de papeles queden abandonados o que sigan a la deriva. Los sueños no se pueden extraviar, ni mucho menos deben quedarse arrugados o en el olvido.

Hagamos que todos los proyectos vuelen alto y carguen con nosotros hacia esas grandes metas que nos hayamos propuesto.

REFLEXIONES CORTAS

* Siempre nos cuesta empezar de nuevo; pero si queremos salir adelante, hay que ponerle el pecho a la brisa. Cada mañana nacemos de nuevo y lo que hagamos hoy es lo más importante. Así las cosas, tenemos que levantarnos con determinación si aspiramos a irnos a la cama en la noche con satisfacción.

* No hay límites para lo que puede lograr, excepto los que usted mismo se impone en su propio pensamiento.

* La única forma de multiplicar la felicidad es compartiéndola.

* Cuando cultiva su espiritualidad desarrolla capacidades que le permiten tener una vida más feliz, sencilla y tranquila. Además, usted deja que todo fluya, es agradecido, sonríe, se siente conectado con la naturaleza, no se estresa tanto y tampoco juzga.

* Los que no se mueven no notan sus cadenas, creen que no hay más salida. El conformismo hace que ellos terminen estancados, amargados y aburridos.

* Si incorpora el amor en su manera de ver y de hacer las cosas, podrá transformarse por completo.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Cuéntenos qué es lo que aflige su estado de ánimo en la actualidad. La idea no es solo que se desahogue, sino que pueda compartir con nosotros unas sanas estrategias para recomponer su espíritu y de paso alentar a otras personas que estén pasando por su misma situación. El objetivo es claro: que pueda mitigar los efectos de esas solitarias angustias por las que pasa. Envíe su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna Euclides Kilô Ardila le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me da rabia que muchos opinan y me critican todo lo que hago. En redes sociales, en mi casa y en general los que me rodean viven ’rajando’ de mí. ¿Qué hace usted cuando esas cosas le traen tantos dolores de cabeza? Eso me aburre y altera mis ánimos”.

Respuesta: Nuestros abuelos solían decir: “Que hablen bien o mal, pero que hablen”. Esta icónica frase, que no era de ellos sino que fue acuñada originalmente por Salvador Dalí, se ha convertido en un lema incómodo para muchos de nosotros, sobre todo en estos tiempos modernos de redes sociales.

No obstante, padecer las consecuencias de la frase acuñada por el pintor español es algo inevitable. Así no quiera mantenerse en el centro de la mirada pública, no faltará el chismoso que lo ataque. Claro está que, con la forma extravagante, morbosa y escandalosa que muchos actúan resulta difícil no dejarse afectar y menos cuando se es tan susceptible como lo es usted.

Le cuento que estar en boca de todos es otra de las pandemias que nos afecta hoy. Y por muy aburridor que sea el tema, debe buscar una ‘vacuna’ para no dejarse afectar tanto.

Insisto en decirle: haga lo que haga, siempre recibirá críticas: tanto de las constructivas como de las destructivas.

En mi oficio como comunicador también he sido blanco de cuestionamientos y de reproches; pero al mismo tiempo, recibo aplausos y reconocimientos.

Muchas veces sufrí por las críticas de los demás, pero luego descubrí que lo que realmente me hacía sentir mal no era lo que decían de mí, sino mi inseguridad y lo que yo interpretaba de esos mensajes. Comprendí que mi actitud no era la mejor y que debía marcar la diferencia entre llenarme de emociones negativas o saber leer los comentarios. También supe distinguir la procedencia y la intención de cada injuria, para entender el contexto.

Blíndese de esa lluvia de juicios a los que se expone y tenga el poder para ignorar, transformar, rechazar o incluso aceptar, cuando sea el caso, los mensajes que lee por ahí de usted. Eso sí, siempre actúe de buena fe, sea propositivo y sobre todo no haga nada de lo que más tarde pueda arrepentirse; se lo digo no por el ‘qué dirán’, sino porque su conciencia debe estar tranquila.

Ponga su verdadera fe, sus acciones y su confianza en Dios. No les dé el gusto a otros de perder su tranquilidad por comentarios inadecuados; no busque su seguridad en lo que dicen los demás.

¡Hágame caso y verá que este tema no le generará más dolores de cabeza!