El palpitar de nuestra vida

Aunque pensemos que el mundo se nos está cayendo a pedazos, que consideremos que los problemas son más pesados de lo que podemos soportar e incluso que nos despertemos con el rayo incandescente de la preocupación, no nos podemos dejar llevar por una situación difícil.

Usted, yo y en general todos los seres humanos tenemos dos opciones ante los momentos adversos: vivir como quejumbrosos o echarle ganas al futuro. Obviamente esta última opción es la mejor, a menos de que queramos flagelarnos.

La verdad es que todos hemos sentido en algún momento que el piso se nos mueve cuando enfrentamos alguna vicisitud y caemos en las lamentaciones. Pero reflexionemos al respecto: ¿Qué ganamos con ellas?

Si nos quedamos en el rol de las víctimas, nos acostumbraremos a sufrir y desaprovecharemos el tiempo que Dios nos permita estar aquí.

No estoy diciendo que tengamos que ser fríos, porque en últimas llorar nos sirve para desahogarnos. Pero si insistimos en hacerle un monumento al abatimiento, nos hundiremos cada vez más en el mar de la tristeza.

¡Es cuestión de asumir una sana actitud!

Además, para todo hay respuestas: ¿Perdimos dinero? Volvamos a empezar de cero; ¿Nuestra pareja nos abandonó? Démonos la oportunidad de conocer a alguien más; ¿Estamos enfermos? Sigamos los procedimientos médicos respectivos, tengamos fe en nuestra recuperación y permitamos que el Creador sea el que sane nuestra alma.

Los límites y las tristezas podrán aparecer; pero siempre será mejor pasar la página y entender que la chispa de la vida está en nuestras mentes y no en el entorno que nos rodea.

Pensemos en lo que queremos para nosotros, sin importar lo que piensen los demás.

También hay que permitir que la vida misma nos sorprenda: ¡Si algo es calcado es aburrido!

Alimentemos nuestra espiritualidad, esa que impregna todo lo que somos. Así lograremos ver un horizonte esperanzador. Cuando escudriñamos el alma, nos conectamos con Dios y renacemos.

Es obvio que debemos recurrir a la fe. Ella nos ayuda a entrar en los terrenos fecundos de la confianza, la libertad y la apertura incondicional.

Si sentimos que algo nos nace del alma, no hay otra opción distinta a la de vivir el momento.

Démonos la oportunidad de seguir viviendo para recobrar aquello que nos ha hecho feliz y, sobre todo, nunca nos demos por vencidos.

Cada quien puede otorgarse esa felicidad que alguna vez consiguió. Si lo hemos hecho en otras ocasiones, también lo lograremos en las próximas oportunidades.

Esta es una propuesta a encontrar esa manera creativa de pensar las soluciones a las dificultades y a los problemas por los que hoy pasemos.

La idea es que no sigamos viendo las circunstancias como situaciones adversas, sino como oportunidades para crecer, para aprender importantes lecciones y para madurar.

Busquémosles salidas a estas duras épocas, entre otras cosas, para hacer más llevadera la situación y no desfallecer.

¡Animémonos, sintamos el palpitar de nuestra vida y de una vez por todas decidamos seguir hacia adelante!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Trato de ser feliz, pero no sé por qué no lo logro. Muchos me dicen que me veo acelerado y tal vez tienen razón, pues me la paso en una y otra cosa estresado e intentando no abatirme tanto con mi penoso sentir. A veces siento que no hay motivos en mi alma, a pesar de que tengo todo lo que un hombre como yo puede poseer; incluso estoy muy bien de salud y protegido del tema de la pandemia. Hago muchas cosas, pero con facilidad desisto de proyectos. Qué me aconseja, porque a veces las lágrimas me inundan”.

Respuesta: Si los ojos no tuvieran lágrimas, el alma no nos dejaría ver jamás el arco iris que sale después de los tiempos de borrasca. ¡Tranquilo, sí se le está permitido llorar!

Sin embargo, es evidente que está viendo en blanco y negro su vida y eso lo tiene melancólico. Pero le tengo una buena noticia: a pesar de que hoy perciba tinieblas, usted alberga la mejor razón para seguir adelante: ¡Está vivo! Muchos que hoy se encuentran en una clínica agonizando añoran lo que usted tiene.

Requiere un giro positivo. Leo entre las líneas de su carta que vive con ansiedad, estrés y, sobre todo, percibo que le falta amor por usted mismo.

Diría que le falta un proyecto de vida trascendental y necesita una gota de chispa para apasionarse con la maravilla de cada amanecer. Desde todo punto de vista es fundamental remplazar su mirada opaca por una visión más propositiva.

Me dice que está “tratando de ser feliz” y creo que la misma expresión lo define todo: se está quedando en el intento, pero no hace algo para cristalizar el sencillo arte de vivir.

¿Sabe algo? La vida es demasiado corta como para desperdiciarla viviendo triste.

No sé qué tan cerca esté de Dios, pero creo que debe buscarlo para detectar ese arco iris del que le hablo y que, sin lugar a dudas, le ayudará a despejar su situación.

Insisto en decirle que debe decidir ser feliz y encender la energía que Dios le dio al nacer y que, por alguna razón que desconozco, usted mismo se ha encargado de apagar.

Y si por alguna razón es ateo, le cuento que la vida misma le regalará sus propios colores en cada día, en cada suspiro y en cada episodio. Usted mismo lo dice: lo tiene todo y, así las cosas, debe proponerse disfrutar ese privilegio.

Reviva sus esperanzas, perdone rápido, bese de una manera lenta, ame verdaderamente, goce cada segundo, ría sin control y, sobre todo, nunca se arrepienta de nada que lo haga sonreír. ¡Hágame caso y me cuenta cómo le va!

REFLEXIONES CORTAS

* La mente es muy poderosa. Por eso debe tener cuidado con todo lo que piensa. En lugar de creer que algo “saldrá mal”, imagine que las cosas fluirán para bien en su vida. No permita que entren ‘cucarachas’ en su cabeza.

* El optimismo es la fe que lo lleva al éxito; nada puede realizarse sin positivismo. De ahí que sea clave no perder la esperanza.

* Un ‘hilo invisible’ conecta a aquellos destinados a encontrarse a pesar del tiempo, a pesar del lugar y a pesar de las circunstancias. El hilo se puede apretar o enredar, pero nunca se romperá. Nada es casualidad.

* No es tanto encontrar un camino en el bosque como llevar un buen ritmo para ir avanzando en medio del paisaje. Una práctica de oración explícita es muy importante como práctica religiosa, pero también es fundamental nuestro deber de seguir mirando el horizonte con la Venia de Dios.

* Puede tener mucha suerte en la vida y lograr algo; puede contar con apoyo y ganar bastante; sin embargo, si tiene la Presencia de Dios, usted lo posee todo.