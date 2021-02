El temporal no ocultará la luz del sol

Si llueve fuerte y a pesar de ello las nubes grises no logran tapar el sol, es porque la esperanza brilla más. Esa circunstancia nos recuerda que muy pronto aparecerá en el cielo una banda de colores que nos reconciliará con la vida.

Desde el punto de vista espiritual, esta clase de imagen es un aviso alentador. Es un indicio de que, por más que llueva en nuestro corazón y de que el temporal sea implacable, siempre podremos ver la luz blanca del Sol y la Bendición de Dios.

Es por eso que, más allá de la adversidad, es posible tener una mirada distinta de todo lo que nos está pasando; al menos una más revitalizante.

La idea no es hacer como si nada ocurriera, ni mucho menos se trata de tomar las cosas con ligereza; es más bien tener el valor de creer en la salida de ese sol radiante en medio del tiempo gris y nutrir un sustento importante para no caer en la desesperación, ni ahondar una crisis que solo terminará haciéndonos más daño.

Es obvio que no podemos evitar que ocurran eventos que nos produzcan tensión, pero sí está en nosotros el poder cambiar la manera de interpretar lo que pasa a nuestro alrededor y, sobre todo, reaccionar ante cada circunstancia que golpee a nuestra alma.

Conozco a muchas personas con duras historias de vida en las que han protagonizado y experimentado tragedias o situaciones difíciles, pero que han logrado levantarse e incluso han alcanzado una mejoría que se ha traducido en estados alejados de la depresión y del abatimiento.

Para enfrentar los momentos difíciles será preciso un espíritu que sea capaz de mantenerse inmune al pesimismo y a la amargura, tan virales en estos tiempos de pandemia.

Asumir los duros momentos es una cuestión fundamental si pretendemos levantarnos del golpe o al menos no palidecer en esta complicada época.

Lo cierto del caso es que no podemos seguir acumulando tantas tristezas, preocupaciones, recriminaciones ni mucho menos temores, porque eso terminaría minando más nuestro estado de ánimo.

Es claro que necesitamos tomarnos el tiempo suficiente para levantar la mirada. Hablo de ese momento de asimilación que se debe respetar para poder lograr el equilibrio más adelante.

A todos nos urge sobreponernos a este temporal que, como nunca antes, nos ha traído dolores y tribulación.

Si bien debemos aceptar las decisiones de Dios, nos es preciso recuperar el ritmo de vida normal a través de la oración y de la adaptación.

No se nos está permitido perder la esperanza y requerimos de una visión optimista que nos permita confiar en que sí es posible que nos ocurran cosas buenas.

Además, el arco iris nos iluminará el cielo y Dios nos volverá a dar estabilidad, no solo acampando el temporal, sino bendiciéndonos y dejándonos de cada hecho una gran lección que podremos utilizar para que en nuestro futuro actuemos de una forma más resiliente.

¡Muy pronto esta tormenta pasará!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Miro a mi alrededor, analizo lo que tengo, lo que he vivido y lo que siento hoy solo para comprobar que estoy en mora de cambiar el rumbo. Muchas cosas no están bien por razones que desconozco. Y aunque debo dar ese giro, no tengo las fuerzas suficientes. Le confieso que siento miedo por lo que pueda pasar en ese trayecto, rumbo al nuevo hombre que deseo ser. ¿Eso es normal? Quisiera que, a través de su columna, me diga cómo hago para dar ese importante salto hacia mi futuro más cercano. Le agradezco algún consejo. Mil gracias”.

Respuesta: Es relativamente normal que sienta ese miedo. Por lo que puedo interpretar en sus líneas, usted está frente a un cambio inevitable y eso le hace sentir ansiedad.

Sin embargo, no puede quedarse atornillado o preso del miedo por lo que usted mismo sabe que le corresponde hacer.

Veo que es consciente de que necesita cambiar de vida, pero esa ‘buena intención’ no es suficiente.

Claro está que ese cambio de vida también implicará una visualización. Haga un alto en el camino y evalúe lo que ha vivido hasta ahora, no para lamentarse sino para aprender a construir lo que realmente quiere hacer; de tal forma que no haga cosas ‘a la topa tolondra’.

Tenga en cuenta que no se trata de ‘cambiar por cambiar’, entre otras cosas, para no acarrear nuevos problemas.

¿Qué le quiero decir?

Que no se trata de cambiar de amistades, de trabajo o de ciudad; si no de realizar un cambio interior más profundo y escuchar sus necesidades internas, para tomar las decisiones más adecuadas o acordes con lo que realmente espera de su propia vida.

Una vez tome las decisiones que crea correctas, dese su tiempo para proceder.

En este sentido, mientras más específica sea la ruta a seguir, mejor podrá timonear su destino, pues podrá enfocarse en los futuros frentes de acción.

Yo, de entrada, le planteo que parta de transformaciones pequeñas, de tal forma que la transición hacia ese nuevo hombre que quiere ser se vaya dando y pueda asimilar el proceso.

Hablo inicialmente de un pequeño cambio en la rutina que, si bien será un pequeño paso, le permitirá llenarse de ánimo para volar. Es decir, realizar pequeños cambios cotidianos no es demasiado complicado, y si los hace de a uno en uno logrará avanzar.

Usted tiene el poder de vivir de la manera que desee, siempre y cuando se lo proponga desde lo más profundo de su ser.

Es cuestión de emprender el reto de ser feliz a partir de la transformación que ha soñado.

Atrévase a ser otro, a ser una mejor persona, más renovada y sobre todo con objetivos claros sobre lo que quiere hacer con el tiempo que Dios le permita estar aquí.

Lo felicito por querer experimentar algo diferente y convertir su existencia en algo distinto.

Finalmente quiero pedirle que en este proceso que vaya a emprender nunca se olvide de Dios y que tenga claro que la oración lo cambia todo.

A través de la plegaria pídale a Dios claridad, serenidad y fortaleza para lograr esa reingeniería que anhela. Cualquier cosa que pida y que armonice con el Plan del Padre, será concedida.

Y cuanto más grande sea su fe, más rápido llegará a su meta y también podrá entender la Voluntad del Creador.

REFLEXIONES CORTAS

* El universo hace su parte si usted hace la suya; todo lo que quiera buscar, está en usted mismo.

* No arruine un nuevo día pensando en lo que pasó ayer. La bendición de estar aquí es lo mejor.

* Ser positivo no es que todo le salga bien; es saber que estará bien,más allá de cómo le vaya.

* Si opta por ser feliz, nadie ni nada en la tierra podrá quitarle la felicidad. ¡Permítase sonreír!

* El corazón más bello no es el que no ha sufrido, sino el que, a pesar del dolor, opta por vivir.

* El que se raspa, se sana; el que se rompe, se repara; y el que sigue creyendo en Dios, triunfa.