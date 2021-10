En medio de las tinieblas, Dios siempre brillará

Las angustias asaltan con relativa frecuencia a nuestro estado de ánimo y nos despiertan muchas inquietudes. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos la posibilidad de razonar y aplicar sanas estrategias para curar el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Cuéntele su caso a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá su inquietud. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No sé por qué se me han juntado tantos líos en mi vida. Durante los últimos dos años los proyectos se me han desbaratado de buenas a primeras y casi siempre experimento altas y bajas; es como si mi destino estuviera escrito en negro y yo estuviera condenado al colapso. Maldigo por lo que me sucede y me desencanto fácilmente; ahora me la paso cuestionándome todo y criticando mi mala suerte. Estoy aburrido y veo mi entorno demasiado oscuro. Espero que me pueda dar algún consejo. Muchas gracias”.

Respuesta: No permita que los inconvenientes que hoy afronta deterioren su armonía y su dinamismo.

Su mejor refugio es su corazón, el cual se alimenta de fe. Así las cosas, busque en Dios la tranquilidad que se le ha perdido. Con la Bendición del Señor, su vida encontrará el mejor de todos los vitamínicos.

Debo decirle que si quiere que las cosas marchen de la mejor manera y a su favor, debe mantener el equilibrio y dejar que la vida se las presente tal y como ellas vienen, sin maldecir ni sentir desgano alguno.

Una buena idea para asumir los problemas de su existencia consiste en agudizar su ingenio y así descubrir nuevas oportunidades y motivos de alegría y emoción, que hagan que su vida tenga un sentido o un norte.

¡Aleje el aburrimiento! En otras palabras, redescubra su entorno y las sorpresas que él encierra.

Es bueno que recuerde que la vida se compone de luces y sombras, de subidas y bajadas y de comienzos y finales; por eso es conveniente que asuma la actitud de transitar tales trayectos sin amargarse su día a día.

También es hora de mirar sus proyectos y su transcurrir con más detenimiento, para no volver a cometer los mismos errores.

Vale la pena que en vez de seguir sus rutinas de enfrentamiento con usted mismo, procure encontrar nuevas alternativas de acción y formas más armónicas de hacer efectivas sus aspiraciones.

Concentre sus energías en mantener su ánimo en alto y en dirigir sus acciones hacia los objetivos que se proponga.