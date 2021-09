$!En sus manos está la opción de cambiar las cosas para bien

Testimonio: “Tengo 40 años y sigo sin saber qué hacer con mi vida. Todo los días es igual en mis rutinas: ‘de la oficina a la casa y de la casa a la oficina’. No hay emoción, no hay pasión, no hay nada de nada. Siento que no avanzo en dirección alguna. ¿Por qué no he encontrado lo que me llene plenamente, ni profesional ni personalmente? Si lo supiera podría poner todos mis sentidos y energías para avanzar hacia mi felicidad. Hoy solo sé que siguen pasando los días y no encuentro salidas. ¿Qué me sugiere?”

Respuesta: En estos tiempos es común que muchos se encuentren perdidos en la vida. Tras el desenfoque en el que se vive no se dispone de esa claridad.

Por lo que leo en su misiva se ha visto sumergido en una absurda rutina; eso, de alguna forma, lo está bloqueando a la hora de fundamentar o diseñar la vida que desea.

Evalúe sus opciones, explórelas y respóndase usted mismo qué estaría dispuesto a realizar para aprovechar cada día.

Así suene a ‘frase de cajón’, la respuesta a lo que le pasa está en su interior.

Sin embargo, sé que encontrar salidas a su situación no es fácil, pues requiere de tiempo y de un trabajo personal para enfrentarse a las barreras.

Si hace tal análisis, se irá dando cuenta de qué le gusta hacer y podrá estar más atento a sus propias energías.

Le sugiero que se vaya un tiempo prudencial a algún lugar, alejado de todo el ruido que tiene a nivel personal, y haga esta reflexión.

También déjese llevar por la intuición. Estoy seguro de que encontrará salidas que le serán totalmente reveladoras, pues las respuestas no están en sus pensamientos, sino en sus emociones.