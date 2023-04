¡Encienda una vela y apague la tristeza!

Ojo: las píldoras para los nervios nunca serán soluciones reales, si no tenemos fe o no miramos hacia el frente.

Usted me preguntará cómo podemos pintarnos una sonrisa si en el fondo nuestro entusiasmo está en ruinas. Y yo le responderé que, por muy adversas que sean las situaciones por las que atravesemos, la amargura no puede regir nuestra existencia. ¡Ha que recuperar la confianza, tan necesaria para salir adelante!

Tengamos presente que por más que la vida no siempre sea fácil, no por ello deja de ser interesante.

Si bien no todos los episodios llegan a ser clínicos, no deja de ser preocupante comprobar lo vulnerable que somos. Y más grave aún es cuando no sabemos si la tristeza proviene más de nosotros mismos o de lo que nos ocurre.

Testimonio: “Le confieso que me siento perdido en la vida, aunque tengo una cantidad de agendas y estoy inmerso en muchos proyectos. La verdad me asaltan los vacíos, nada me hace sentir realizado y, en cierta medida, hay una buena dosis de frustración. ¿Qué me podría aconsejar? Gracias por su atención”.