$!Equilibrio y dominio propio

No sienta miedo al rechazo. Usted tiene las suficientes cualidades para ser aceptado en un determinado entorno, además dicha aceptación se la ganará por lo que es y no por lo que parece.

¿Saben algo? Todos nacemos con dominio propio, lo que pasa es que muchos no han aprendido a desarrollarlo. Hay que ir puliéndolo mientras se crece, so pena de volvernos unos seres irresolutos.

Testimonio: “Siempre he sido católico, pero mi pareja se unió a otro grupo religioso y quiere que me agregue a ese credo. Me gusta seguir los dictámenes de Dios y por ende no quiero violar mis principios ni mis creencias. Me da miedo que mi esposa termine dejándome. Asesóreme por favor”.

Respuesta: Entiendo por lo que puede estar pasando, pero le recomiendo que tenga muy claras ciertas cosas antes de tomar una decisión, y más que por su relación por usted mismo.

Toda relación sana y estable debe estar edificada por los principios de los acuerdos y del respeto. Esto encierra el hecho de entender que muchas veces debemos ceder ante algunas ideas, modos o hábitos de nuestra pareja que no nos gustan, así mismo como el poner ciertos límites y reglas de parte y parte.

Aclarado esto, lo primero que debe identificar es la diferencia entre el ceder ante situaciones cotidianas que usted puede tolerar de su pareja -y que no le generen mayor conflicto- y situaciones donde su integridad, estabilidad y balance emocional se pongan en riesgo, y más sobre algo que usted está convencido que no quiere hacer. Es decir, hablo de conflictos que verdaderamente lo perturben y le quiten el sueño, como el hecho de cambiar de credo.

En una relación auténtica ninguna de las dos partes tendría que hacer algo que no quiera hacer, al menos no que se salga de los deberes mínimos que toda relación debe tener. Así las cosas, debe dialogar con su pareja para darle una solución distinta al hecho de tener que asistir obligado a un culto al que no quiere pertenecer.

Lo importante es entender que es necesario hablar con su esposa sobre cada situación que lo haga sentir incómodo respecto a algo que esté sucediendo en la relación. Esto evitará m alos entendidos, frustraciones, rencores o malhumor entre ambos. Recuerde que la comunicación es clave, y esto hará que tengan una relación óptima y sana.