Es clave saber qué hacer

Si sabe qué es lo que le pasa por dentro, no tendrá que hacer ningún esfuerzo para demostrárselo al mundo exterior. ¡Y mejor aún, apreciará un horizonte despejado!

Si está lleno de dudas es porque, de alguna forma, se encuentra desconectado de su ‘yo interior’ y no es capaz de ver las respuestas que se encuentran en lo más profundo de su corazón.

Cuando algo lo atormente en su cotidianidad y no sepa cuál camino tomar, debe hacer todo lo posible para despertar y desarrollar al máximo el sentido de la intuición. La idea es entablar lo que yo defino como una ‘amena comunicación’ con usted mismo y tomar decisiones.

Si deja que las incertidumbres se aniden a toda hora en su vida, sin darse cuenta esas confusiones empezarán a pesar cada vez más en su estado de ánimo.

En este ejercicio debe seguir ‘su corazón de la mano de la razón’. Le retiro que debe escucharse y dejarse llevar por lo que le diga su intuición; pero una vez lo tenga claro, le corresponderá utilizar su inteligencia emocional para poner todo a su favor y dilucidar esas angustias que hoy lo tienen sumergido en un ‘mar de incertidumbres’.

Tampoco es cuestión de que se embolate en una nube de pensamientos innecesarios. A veces, lo único que requiere es un instante de reposo antes de tomar un nuevo y maravilloso impulso.

Sea consciente de que no puede tener al 100 % el control de las situaciones que se le cruzan en la vida, pero sí es responsable de la actitud que tome frente a ellas: ‘Bien’ o ‘mal’ serán experiencias de las que aprenderá.

Lo importante es que no sucumba, pues no debe permitirse el lujo de ir por la vida lamentándote o alimentando la propia frustración de no saber qué hacer.

También es fundamental precisarle que, si no desarrolla la capacidad de tenerse fe, difícilmente se podrá ubicar. No es una cuestión de religión ni de arrogancia, sino de autoestima y de empatía con usted mismo.

No se engañe, mírese a los ojos y dígase a sí mismo qué es lo que quiere para su vida, de tal forma que pueda encontrarles salidas a todas las inquietudes que rondan tanto en su alma como en su cabeza.

Si su corazón le dice que dé el paso por eso que quiere, hágalo sin miedo y empiece a encaminar sus actos estratégicamente para lograr lo que necesita. No se trata de dar pasos en falso ni mucho menos de obligarse a hacer cosas que no quiere realizar; no obstante, lo que debe tener claro es que le urge salir de las confusiones que tanto lo atosiga.