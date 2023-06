Tema espiritual del día: Borre los pensamientos ‘desesperanzadores’

A veces las quejas son los resultados de perspectivas erradas. ¡Échele un vistazo al punto de vista que usted toma ante las cosas que suceden a su alrededor!

Testimonio: “Durante los últimos meses me he estado alejando de todo y de todos. No quiero que nada crítico llegue y altere mi entorno. Cualquier actividad, fuera de lo normal de mi trabajo, me parece un bostezo y, por alguna razón que desconozco, siento que no la voy a pasar bien; por eso, siempre huyo de muchas cosas. Algunos amigos me critican por la forma como me comporto, pero le reitero que no quiero nada de nada. No sé si esa apatía sea anormal. ¿Usted qué opina?”

Respuesta: Parece que viviera escondiéndose de la vida, tratando de que las cosas no le lleguen, llenándose de disfraces o hundiéndose en agujeros que usted mismo está abriendo.