$!Es hora de soltar, dejar ir y abrirnos a otras opciones

Las dificultades que ha desencadenado la pandemia dejaron al descubierto nuestras fragilidades. Se nos han derrumbado muchos planes y además ha sido muy lento el proceso de aceptación a la nueva realidad.

Todos hemos perdido algo que jamás habíamos imaginado que se nos iría. Y a pesar de ello, pretendemos creer que volveremos a ser lo que éramos antes de todo esto.

¿Por qué será que nos negamos a soltar cosas y nos empecinamos en regresar a la cotidianidad del ayer?

No hemos sido capaces de liberarnos de esa vieja normalidad. Es preciso abrirles las puertas a las cosas nuevas y al momento que hoy experimentamos.

Seguimos apegados y no hemos asumido una actitud proactiva e inspirada por la esperanza. Es como si nos resultara imposible atrevernos a cambiar y estuviéramos perdiendo la confianza en nuestras capacidades.

No hay nada que nos haga más daño que quedarnos congelados en lo que teníamos.

Y el tema de ese apego al ayer no es solo por la pandemia. Yo les pregunto: cuántas veces nos hemos cohibido de experimentar cosas maravillosas en nuestros mundos por una falsa creencia o por algo que, según nuestros criterios, era lo que necesitamos para vivir.

Cuando soltamos esas ataduras nuestros ojos y almas se abren y empezamos a ver todo más claro.

Ya es hora de que entendamos que no podemos ser esclavos del pasado. Y aunque nos toque aprenderlo a juro, hoy más que nunca debemos ser conscientes de que no somos dueños de nada ni de nadie y, por lo tanto, nada nos pertenece.

¿Por qué no nos damos cuenta de que estábamos rodeados de cosas que si bien considerábamos necesarias ya no sirven de nada, dadas las circunstancias?

Lo que sí podemos hacer es aprender a vivir el presente y disfrutar al máximo lo que tenemos porque mañana podría ya no estar.

Debemos ser apasionados y podemos ilusionarnos, pero sin sufrir por ello, ya que realmente “nada ni nadie es imprescindible”.

La reflexión de hoy nos invita a practicar el desapego. Eso es algo en lo que debemos ser valientes y decididos. Ojo: aferrarse puede hacer más daño que soltarse.

Desprenderse del ayer no será cosa fácil, como tampoco lo será seguramente para muchos el tener que dejar actividades que parecían imprescindibles. Sin embargo, sí podremos vivir sin ellas.

Cuestionémonos qué es lo que realmente nos hace feliz y lo que necesitamos para poder lograrlo. Respondámonos con el corazón.

Si lo hacemos con honestidad, descubriremos que escucharnos a nosotros mismos es maravilloso y, mejor aún, nos daremos cuenta de que podemos lograr lo que nos propongamos.

Para crecer emocionalmente y sentirnos personas realmente más fuertes, libres e independientes, tenemos que practicar la filosofía del desprendimiento.

La idea nos es sacar de nuestras vidas todo; se trata de dejar la ingenua pretensión de volver a ser lo que éramos antes de llegar la pandemia.

También démonos permiso para avanzar desde nuestras propias fuerzas, bajo las leyes de la resiliencia y la humildad.

El desapego es clave en todo este proceso de renovación que la vida misma nos está exigiendo desde hace rato.

¡Esa es una tarea impostergable!

BREVES REFLEXIONES

* La mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. ¡Trate a la gente con respeto!

* Con relativa frecuencia, el cambio de uno mismo es más necesario que el cambio de un escenario.

* No deje que la vida lo desanime; todo el que ha llegado lejos tuvo que comenzar desde cero.

* Donde hay muchas excusas hay poco interés. ¡Ojo con la gente que siempre le saca el quite!

* El viaje más difícil es el solitario, pero también es el que lo hace más fuerte en la vida.

* No se preocupe tanto por las arrugas de la piel; mejor cuide a las del alma... ¡Esas sí matan!

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta columna. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “La pandemia me ha puesto a pensar que estoy rodeado de gente tóxica. Sin embargo, estoy confundido porque no sé si es que me he vuelto demasiado susceptible o es que en verdad necesito crear un ambiente distinto al que tenía antes de esta crisis. Siento que he cometido muchos errores en mi vida y que le estaba botando energías a cosas que ya no tienen sentido. Me angustia pensar que por esas equivocaciones perdí grandes oportunidades. ¿Estaré bien con estas deducciones que me he estado haciendo?”

Respuesta: Siempre he creído en la intuición y, en ese sentido, me parece que usted está experimentando situaciones válidas que realmente lo llevan a reflexionar sobre su vida. La intuición posee una información bastante acertada y, al menos al leer su caso, creo que la crisis le está abriendo los ojos.

Déjese llevar de esa voz interior. Escuche, desde la lucidez de esas corazonadas, los mensajes que le están llegado en esta época.

Más allá de que esté susceptible, le cuento que ‘con’ o ‘sin’ pandemia la gente tóxica suele inundar el ambiente de emociones negativas. ¡Aléjese de alguien así!

No obstante, creo que pasa por una etapa importante, la cual lo conmina a un replanteo de sus criterios de vida para cualificarlos. Debe elegir lo que vale la pena conservar y eliminar aquellos hechos del pasado que ya no tienen vigencia o que han demostrado ser obsoletos para los tiempos presentes.

Aproveche este momento que vive para hacer una autoreflexión y descubrir cuáles aspectos de su mundo aún no ha enfrentado, y resuélvalos. Para ello deberá hacer un balance lo más objetivo posible sobre los aspectos que conforman su existencia.

No se angustie por los errores cometidos, ni se deje llevar por la melancolía; tampoco disipe su energía pensando en ‘lo que pudo haber sido y no fue’. Lo importante es no desanimarse y estar abierto a nuevas oportunidades.

Aprenda a sacar provecho de sus errores y tome un nuevo impulso para que pueda avanzar con más seguridad.

¿Qué le estoy planteando? Que vea su situación como un tiempo propicio para iniciar un proceso de liberación personal.

Posiblemente tendrá que decirles adiós a muchas cosas de su pasado y construir nuevas metas y objetivos, más acordes con los vientos que ahora soplan para usted.

Cuando este proceso se complete verá que habrá salido de muchas cosas que fueron nocivas para su bienestar físico, mental y emocional. No será un proceso fácil, pero vale el esfuerzo que implica porque, gracias a él, saldrá bien librado en cuanto a su desarrollo personal y su crecimiento.

Lo anterior le permitirá liberarse de aquellas cosas que no satisfacen sus objetivos de hoy o que lo atan a circunstancia o a personas tóxicas.

Cuando logre ese proceso, a partir de ese momento su vida será lo que usted decida que ella sea. Procure mantenerse tranquilo y garantice que sus decisiones sean firmes, para que de esa manera ponga fin a muchas de sus inestabilidades.

Pronto las cosas van a cambiar positiva y significativamente para usted. Llénese de entusiasmo, optimismo y buena voluntad, para que se conviertan en realidad sus nuevos planes y sus sueños. ¡Esté tranquilo, todo le saldrá bien!