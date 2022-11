Es mejor asumir los problemas que escapar de ellos

Lo anterior implica mantener la perspectiva; es decir, es necesario considerar los problemas en un contexto más llevadero. Lo más importante es no agrandar las situaciones y, sobre todo, encontrarles salidas.

Ahora bien, no solo aprendemos con la lógica, sino también a través de la aplicación de la intuición y del mismo corazón.

Cuando los problemas nos atosigan, lo peor que podemos hacer es asustarnos o escapar de ellos; siempre será clave mirarlos ‘frente a frente’ y no dejarnos sumergir por las adversidades.

Aunque en algunos momentos sentimos que perdemos la fe, siempre podremos esperar la ayuda de Dios. Él nos sorprenderá con sus bendiciones.

Lo cierto es que no puede seguir en ese estado. ¿Será que lo que le ocurre es una secuela de la pandemia por la que acaba de pasar?

Le corresponde encontrar las razones por las que está tan ‘bajo de nota’. Le pregunto: ¿Ha pasado por algún momento difícil? ¿Algo no le ha salido como lo esperaba? ¿Está perdiendo la fe? Esas respuestas solo se las puede dar usted mismo.

Respuesta: El cansancio, la desesperanza y el abatimiento suelen juntarse para ‘bombardear’ pensamientos pesimistas. No se puede dejar vencer de esos ‘misiles’ del desánimo.

Testimonio: “No sabría explicar el por qué, pero siento un profundo desgano y una falta de energía por todo. Antes vivía de una forma entusiasta; hoy, incluso después de la pandemia, todo me da pereza. ¿Qué me puede estar ocurriendo? Espero una respuesta. Gracias”.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Pídale a Dios que le dé claridad en estos momentos. Ore, permítase visualizar une mejor mañana, nutra sus ideas con las debidas esperanzas y no olvide que de su actitud dependerá que su mundo recupere la chispa y el color.

Entable un diálogo interior e indague, en el fondo de su corazón, cuáles cosas ha dejado de hacer que antes disfrutaba y las razones por las que hoy no le interesan.

* Una persona que hace siempre lo mismo, no se puede anquilosar. Quien abre puertas hacia el futuro, genera posibilidades, crea propósitos y sentidos nuevos en el fluir de la vida. No espere a que alguien llegue a abrirle una puerta, construya una y ábrala. El mundo está adelante, no atrás.