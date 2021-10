Esas verdades que jamás ‘posteamos’ en las redes

Debemos valorar más la esencia que la apariencia. Y podríamos empezar por fijarnos en el corazón de las personas más que en sus aspectos físicos.

Testimonio: “No sé por qué, pero en las últimas semanas me he impregnado de una tristeza que me hace llorar con cierta frecuencia. Es como si estuviera debajo de una nube y la lluvia solo me cayera a mí. Tal vez sean las decepciones vividas las que me tienen así. ¿Qué opina de lo que vivo?”

Respuesta: La verdad es que esa nube gris que le hace ‘llorar’ y ver el alma alicaída podría ser relativamente ‘normal’, siempre y cuando no sea un estado permanente.

Cuando se permite llorar usted logra que su alma se desahogue y toma un nuevo aire; es decir, llorar no es malo, lo grave es hundirse entre las lágrimas.

Es fundamental enfrentar eso que le está maltratando su estado de ánimo. Y así me escriba que ‘no sabe’ por qué se siente así, en el fundo usted sí tiene claro lo que le sucede; solo que no quiere admitirlo.

Escudriñe en su interior e interprete la gran razón de ese abatimiento, acepte esa emoción y proceda a sacudirse de ella.