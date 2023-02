Espiritualidad | Dejemos de ‘remendar nubes’

Ojo: no es que no valga la pena intentar salvar eso que estamos perdiendo. Sin embargo, nada logramos al ocultar con un remiendo un problema porque ello significa que no estamos aceptando nuestra realidad y ese proceder nos perjudicará más.

No le pongamos más ‘remiendos’ a nuestra vida, es mejor estar abiertos a las novedades que nos vaya presentando la cotidianidad.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me da la impresión de que a Dios no le importan mis problemas o que no escucha mis oraciones. Me siento abandonado y perdido en medio de las duras pruebas que me trae mi mundo. Me esfuerzo por salir adelante, pero me están dando ganas de ‘tirar la toalla’. ¿Qué me aconseja? Espero su ayuda. Muchas gracias”.