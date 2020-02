Estropeamos el corazón por culpa de gente tóxica

Es mejor ser optimista

Gracias a Dios hay gente que trabaja por su felicidad, sin tener que estropear a nadie. Hablo de los que entienden que al obrar con amabilidad, esperanza, fe y amor se obtienen mejores resultados.

Las personas felices están abiertas al cambio, son creativas y sus aperturas de mente se reflejan en una atrayente tolerancia y en un respeto que les permite convivir con el distinto.

Los problemas para esas personas también existen, solo que antes que dejarse ahogar por ellos prefieren nadar para mantenerse en la superficie o para cruzar hasta la otra orilla. ¡Convierten cada adversidad en una oportunidad!

Toda crisis es manejable si se posee un alma fuerte y si se cuenta con fe y ganas de salir adelante. No hay que temerles a los obstáculos, sino a la actitud pasiva o angustiosa que se tome frente a ellos.

¡Somos lo que creemos ser!

Si aceptamos con dignidad las cosas, sin que por ello debamos resignarnos, podremos seguir adelante.

Pocas cualidades son tan necesarias en la vida, para gozar de paz y buenas relaciones, como la capacidad de adaptación. Me refiero a aquella actitud que se ejercita con un prudente realismo y una bondadosa paciencia. Gracias a ella aprendemos a hacer un buen manejo del error propio y del ajeno.

Con una conciencia clara de lo que somos y de lo que podremos ser, avanzaremos hacia nuestras metas.

A todos nos convendría aprender a dominar el egoísmo, el orgullo y el desdén que generan los problemas cotidianos; de esta forma podremos sobreponernos a situaciones difíciles. Y para ello hay que saber vivir, crecer con el corazón y no dejarse contagiar de las personas tóxicas.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíeme su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “La vida se me está tornando complicada, pues atravieso por momentos aburridores. Hago muchas cosas para subir la escalera de mi vida y no obtengo los resultados deseados. Algo me frena de un escalón a otro. ¿Por qué será que todo se me enreda? ¡No es justo! Tengo mala suerte. Quisiera saber qué hace usted en esos casos, aunque no creo que tenga tantos líos como yo. Espero que tenga en cuenta mi caso”.