Gotas de fe en nuestra vida

A todos nos corresponde tener fe ante la angustia y abrir el corazón para que Dios entre en él y nos cure el alma, las emociones y, por qué no decirlo, el mismo cuerpo. Porque ha de saber que muchas enfermedades no desaparecen con las medicinas, sino con las terapias infatigables de la esperanza, del amor y de la confianza en nuestro Ser Supremo.

Dios existe y Él nos habla. ¡Siempre lo hace! Lo que sucede es que a veces no queremos escucharlo.

De hecho, quien tiene fe en el Señor sabe, admite y reconoce que no se mueve ni una gota de agua sin su permiso. Lo mejor es que, aunque sea ateo o sienta apatía por las cosas espirituales, siempre sentirá su presencia.

La fe no es un acto de magia; ella aparece con la acción. ¿Por que lo digo? Porque no se trata de decir que tenemos fe y quedarnos con los brazos cruzados, esperando que las cosas se nos solucionen en un santiamén.

La fe sana lo que parece maligno y ella nos permite esperar lo que humanamente ya no se puede esperar. Ella alcanza lo que con nuestra fuerza no podemos tocar.

Consejo espiritual del día: Que el viento no apague sus luces

Así las cosas, si tenemos fe, tenemos esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Es decir, las respuestas siempre vienen después de la fe.

¿Qué es la fe? El apóstol Pablo nos enseñó que ella “es la certeza de lo que se espera”. O sea que es la convicción de lo que no se ve.

* Nadie es el dueño de la verdad absoluta, así haya estudiado mucho sobre el tema. Es preciso ser humilde y admitir o aceptar que, en determinadas ocasiones, no lo sabemos todo. De igual forma, tengamos en cuenta que los demás pueden tener otra versión distinta a la nuestra.

* La felicidad no se puede poseer, ganar o consumir. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud. Recuerde que el momento presente es la mejor manera de conectarse con uno mismo y es la forma más acertada de aprovechar la vida misma.

* Le guste o no, todo lo que le está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que ha tomado ayer. ¡Así que no le eche la culpa de lo que le pasa a nadie! El hoy es el resultado de otros momentos en los que usted tomó las respectivas decisiones.

* Si no cambia de dirección, podría terminar donde empezó o se quedaría dando vueltas sin ton ni son. Por eso, siempre será clave estar abierto a nuevas posibilidades, a giros insospechados e incluso a riesgos. Es importante el cambio para llegar a ser lo que se quiere ser en la vida.

EL CASO DEL DÍA

Testimonio: “No me siento cómodo en donde estoy. Es como si estuviera en fuera de lugar. Al principio creí que se trataba de una percepción pasajera, pero la verdad ya llevo mucho tiempo sintiéndome así. ¿Será que debo darle un giro a mi vida y salir de donde me encuentro? ¿Qué me podría aconsejar? Le agradezco que atienda mi inquietud”.