Ha tenido muchas lecciones y por eso este no ha sido un año perdido

Tal vez coincida conmigo en que este 2020 lo ha hecho sentir contrariado, sobre todo porque las cosas definitivamente no le salieron como las había contemplado.

El fuerte golpe entre lo que deseaba y la realidad lo puede tener ‘bajo de nota’ y muy frustrado.

La emergencia social y sanitaria lo hizo postergar planes y se podría decir que es relativamente ‘normal’ esa rabia que tiene; de hecho, eso nos pasa a muchos.

Sin embargo, es fundamental que aprenda a manejar esa fea emoción y que sea capaz de asumir una actitud más sana a la hora de afrontar lo que está viviendo.

Esa sensación de pérdida, que lo deja tan apesadumbrado, debe desvanecerse lo más pronto posible. Le corresponde ser más asertivo con lo que le ha ocurrido y comprender que la vida no se ha acabado; es más, tiene al frente una gran misión por cumplir.

Son muchas las lecciones aprendidas, y una de ellas es que no es el momento para ser egoísta ni puede ser malagradecido con la vida misma.

Hablo de entender que en una época de autoaislamiento, distanciamiento social, confinamiento, tapabocas y problemas de salud y económicos, aún está aquí y tiene el privilegio de vivir.

No se le está permitido perder la esperanza y por ende debe mantenerse motivado. Si lo analiza bien, usted es un triunfador a pesar de todo.

La vida es incierta y por eso mismo debe aprovecharla al máximo. Y lo menciono no solo por este año, sino en general por todo lo que vaya a afrontar de ahora en adelante en su entorno.

Lo que viene para usted incluye superar los obstáculos que se encuentre lo largo de la vida, a pesar de las molestias o las incomodidades que puedan causarle.

Además debe enfrentar los problemas con entereza y con la conciencia tranquila de haber realizado todo lo que estuvo a su alcance.

Piense que si desplegó todos los esfuerzos que podía hacer, es mejor tranquilizarse. ¿Para qué sigue atormentándose por lo que pudo ser y no fue? No insista en lamentarse por los resultados no alcanzados.

Regálese unos minutos de tranquilidad para ‘sintonizarse’ con usted mismo. Acepte la buena noticia de que, de una vez por todas, se ha visto tal como es y que, así existan cosas negativas, usted es capaz de sacar el máximo partido de todo lo que se le presente.

Si mantiene viva su fe y no olvida las infinitas posibilidades que le esperan, podrá crecer más como persona.

En vez de angustiarse por las vicisitudes que se le han presentado este año, déjelas en las manos misericordiosas y poderosas de Dios.

Pídale al Creador que hoy, mañana y siempre tenga paz. Confíe en que El Señor lo tiene exactamente en donde tiene que estar y permita que su Sagrada Presencia se aloje en su alma y le dé libertad para emprender otras iniciativas.

Utilice las bendiciones que ha recibido y sepa que, pase lo que pase, cada día es una nueva oportunidad para rehacerse y para transformarse.

¡Dios lo bendiga!

REFLEXIONES CORTAS

* Cuando asuma que debe cargar su propia agua, entenderá el valor de cada gota.

* Entre más insistamos en acomodar lo ‘nuevo’ en lo ‘viejo’, menos aprenderemos.

* ¿Tiene más de lo que necesita? Pues se solidario y dé un poco de ello a quien no tiene ni un céntimo.

* Cuando se quiere pagar una deuda, así sea de ‘mil en mil’ se va saldando la cuenta.

* La honradez, los principios y los valores hablan mucho de una persona.

* Jamás se llega a olvidar del todo a alguien. Siempre habrá una canción, un sitio, un olor, un pensamiento, un episodio o algunas fechas del calendario que harán que lo recordemos.

* La vida está llena de oportunidades, no importa que muchas de ellas se le escapen.

* Más allá de las piedras que encuentre en su camino, siempre habrá una luz en su corazón que le permitirá alumbrarlas.

* Usted no tiene suerte, lo que siempre tendrá en su vida es la Gracia de Dios.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, de manera especial en estos tiempos. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila , al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Aunque soy un hombre joven, de 34 años, estoy desanimado y me abandonan las fuerzas para recomponer mi camino. Afronto problemas por culpa de la pandemia y he ido perdiendo la fe en Dios. A comienzos de este año quise hacer muchas cosas, pero no logré nada. No sé si entre tanta zozobra pueda encontrar una salida viable. ¡Ayúdeme!”.

Respuesta: Dicen que después de un sofocante día de sol, llueve para refrescar la tierra. ¡Dios aliviará su crisis, siempre y cuando no pierda la fe en Él!

Por más duro que esté su momento actual o más allá de que su clima se vea alterado, puede abonar de nuevo la semilla de la esperanza en su corazón.

Debe admitir que este año no ha sido fácil ni para usted, ni para nadie. Es evidente que está anclado en la angustia que ha generado esta dura época. Naturalmente está desanimado por lo que podría haber hecho y no pudo hacer. Sin embargo, reaccione y sea propositivo.

¡Esto no es el fin del mundo!

Veo que sus energías están concentradas en el pesimismo y en la incertidumbre que hoy lo asfixia. ¡Ojo con eso!

Esa sensación de fatiga anímica, que no lo deja hacer nada, tiene que ser erradicada de una vez por todas.

No se quede en las lamentaciones. Tenga claro que, a pesar de la adversidad, todo marchará bien y obviamente podrá enderezar su camino.

Aún está muy joven como para estar aterrado o paralizado. ¡Llénese de valor y póngale el pecho a la brisa!

Le llegó la hora de levantarse y de comenzar a cultivar el terreno para tener un mejor porvenir. Y para ello tiene que mirar la vida con ojos renovadores.

¡Sea optimista! Aunque no haya más que oscuridad a su alrededor, cuando menos lo espere la claridad irradiará a su mundo.

Nada está definitivamente perdido mientras tenga ilusiones y se proponga cristalizar sus anhelos.

Tiene la responsabilidad de asumir la realidad que vive, pero también hay que rehacerse para bien. No olvide que usted es su propio arquitecto y el constructor de su destino.

Sea resiliente y estudie las soluciones de lo que le pasa, de tal forma que pueda empezar a modificar su entorno cotidiano.

Déjeme decirle que le resultará de gran ayuda estar a solas con Jesús. Hágalo y, mediante la oración, permita que Él examine su corazón, su vida y sus motivaciones.

Pídale a nuestro Creador mucha sabiduría y fortaleza para continuar y, al mismo tiempo, póngase manos a la obra. ¡Tranquilo, con la Bendición de Él usted llegará lejos!