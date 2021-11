Pregunta: “Paso por circunstancias difíciles y no he sido capaz de asumirlas, tal vez por cobardía. Para tratar de estar a salvo, he optado por no pensar en nada de lo que me ocurre. Es más, me refugié mucho en mi trabajo, ocupándome en diversas tareas que me alejaron de todo lo que me agobia por dentro. ¿Estoy haciendo bien o no?”.