Haga lo que pueda, lo otro déjelo en las manos de Dios

Señor, ayúdeme en esos días en los que estoy afligido. Que la tristeza que siento nunca me haga caer en el plano de la depresión. Ayúdeme a no fomentar el desconsuelo y haga que obre con sensatez, para no caer de nuevo derrotado. Amén.

Además, las circunstancias no se presentan por mera casualidad. Muchas veces una oportunidad suele estar frente a sus ojos y aún así es tan ciego que no la ve ni la comprende.

Pese a ello, todo tiene una razón de ser y nada se da por capricho. Incluso me atrevería a decir que la vida no es ni justa ni injusta, pues de todo se aprende.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época de grandes retos. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila, al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Cometo errores porque me dejo llevar por el corazón y no le aplico ni el 1% de razón a lo que hago. Soy impulsivo y tal vez por eso me ha asaltado más de una sorpresa desagradable. ¿Se debe actuar más con la razón que con el corazón? Me gustaría saber qué dice la Biblia sobre este tema. Soy un hombre de fe y no sé si debo ser más racional. Gracias”.

Respuesta: Eso que le sucede a usted nos pasa a muchos. Pensamos que la vida ideal existe y que la felicidad se alcanza cuando los caminos están libres de espinas, pero olvidamos que ella es un recorrido que se debe disfrutar.

Le cuento que el corazón siempre debe palpitar, so pena de morir. Sin embargo, la razón le señala un equilibrio prudencial para no ser tan impulsivo. Sea como sea, hay que tener principios y anhelos que lo conduzcan por un trayecto responsable, ético y moral.

Con la razón se toman acciones que contribuyen a su bienestar; pero con el corazón usted se puede dejar conducir por la intuición.

En las Sagradas Escrituras he leído que un corazón sin la fe suficiente y sin el temor de Dios es desesperado. Creería que los que se dejan llevar por el corazón a la ‘topa tolondra’ y sin inteligencia emocional, son como toros jóvenes sin adiestramiento.