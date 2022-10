Hay que iluminar con el ejemplo

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No sé si lo que tengo es un avanzado estado de estancamiento o si se trata de una simple sensación de tedio por el lugar en el que estoy. Lo que me sucede es que no siento que avance en mis cosas, pero al mismo tiempo se podría decir que mi entorno no es del todo malo; es decir, no me faltan muchas cosas. Esa confusión me tiene en el dilema de cambiar lo que estoy haciendo o si solo será cuestión de aplicarle una buena dosis de chispa a mi cotidianidad. Me gustaría que me ofreciera algún consejo. Agradezco su respuesta”.

Respuesta: Antes de responderle quiero que resuelva estas dos preguntas con la mayor sinceridad posible:

1. ¿Sabe exactamente dónde está hoy?

2. ¿Tiene claro dónde se supone que debería estar mañana?

Es fundamental dilucidar esos cuestionamientos bajo tales parámetros, para tratar de definir con exactitud si su sensación de ‘estancamiento’ tiene sentido o si es solo el producto de la monotonía que está experimentando.

Se lo planteo porque, a veces, el meollo de este tipo de percepción no siempre tiene que ver con el lugar en donde se encuentra, sino que obedece al no saber en dónde cree que debería estar.

Por lo que puedo interpretar entre las líneas de su carta, en la que no me da mayores detalles, es que tal vez está en una relativa ‘zona de confort’ y eso, en cierta medida, lo ha llevado a caer en la rutina.

Le recomendaría que no busque excusas para justificar el quedarse con las manos cruzadas.

Más allá de donde esté hoy, a veces avanzar es un asunto de voluntad y de decisión. ¡Póngase manos a la obra y vaya tras todo aquello que ha soñado!

CORTAS REFLEXIONES