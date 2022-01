Hay que ‘ponerle el pecho a la brisa’

Querámoslo o no, nos corresponde ‘ponerle el pecho a la brisa’. Claro está que asumir la titánica tarea de recuperar el entusiasmo no resulta del todo fácil.

No se saca nada con estar tristes o vivir refunfuñando. No podremos ver el horizonte si insistimos en centrar la mirada en el suelo.

* En la vida solo tres tipos de personas se olvidarán de usted: las malagradecidas, que no tienen presente los favores que les hizo; las que ya no lo necesitan y simplemente no lo vuelven a llamar; y las que nunca lo quisieron, a pesar de que en su momento le juraron aprecio o amor.

* Dicen que el pasado nunca se va, pues a él le gusta esconderse en la música, en la calle, en los sueños, en las fotos y en los recuerdos. Ojo: si bien el ayer se aparece con esas añoranzas, no podemos quedarnos atrapados en lo que ya no está, porque podríamos quedar anquilosados.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad y no lo dejan vivir en paz? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Cuéntele su caso a Euclides Kilô Ardila, al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me siento muy desorientado ante los intempestivos cambios que me ha traído las crisis de los últimos dos años, sobre todo por la pandemia. Mi fuente de ingresos se resquebrajó y hoy me enfrento a cosas personales que nunca antes imaginé. Yo vivía tranquilo, no tenía problemas y respiraba un ambiente en donde todo me salía ‘al pelo’. Hoy veo el camino lleno de obstáculos y creo que estoy perdiendo mi norte. ¿Qué consejos me podría dar?”

Respuesta: Muchos experimentamos lo mismo. Hoy nos sentimos extraños y como que aún no entendemos qué es lo que ha estado pasando. No ha sido fácil de asimilar que la pandemia nos cambió el mundo. Pero debemos ser resilientes.

En su caso, así todo parezca confuso, trate de mantener la mayor serenidad posible. Le recuerdo que las crisis tienen dos formas de verse: o se asumen como dificultades o como oportunidades. Le planteo que afronte su situación actual como la ocasión precisa para renovarse y para ver el horizonte con un tono esperanzador. Si lo hace, comprenderá que podrá reinventarse y buscar otras perspectivas que antes no consideraba por la ‘zona de confort’ en la que se encontraba.