Hay un remedio para la culpa, reconocerla

La anhelada redención no se logra siendo irresponsable ni creyendo que podemos hacer lo que se nos dé la gana, sin pagar un precio por nuestros errores. De ahí que sea preciso tratar de solucionar la falta, para que este proceso de culpa no se nos convierta en una carga eterna.

Es obvio que cuando nos equivocamos nos debemos sentir mal. Sin embargo, eso no implica vivir amargados, frustrados ni mucho menos estar embadurnados de culpas que no nos dejan continuar viviendo en paz.

Testimonio: “Paso por situaciones complicadas, pues nada me resulta bien. Soy ‘de malas’ y a toda hora me lleno de ideas que me hacen sentir triste. Creo que mi salud empeora, tras el desánimo que tengo. Miro hacia el horizonte y le juro que el pensamiento positivo del que usted habla no me funciona. ¿Qué me aconseja? Gracias”.