Hoy es un buen día para elevarle una plegaria a la Virgen María

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Durante este último año de pandemia he empezado a perder la motivación y la alegría por las cosas que antes disfrutaba. No sé si sea por el teletrabajo o por la situación tan difícil por la que atravieso, pero en medio de este desconcierto hoy me cuesta levantarme de la cama con ánimo. Es como un ‘querer y no poder’, una sensación extraña que no había experimentado jamás. Responsabilizo de todo esto a esta complicada época de emergencia sanitaria. Quiero que me ofrezca alguno de sus consejos. Gracias”.