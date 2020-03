Inquietud de hoy: ¿Para qué sirve orar?

Testimonio: “Siempre me he preguntado si vale la pena creer en Jesús. Paso por una situación grave y no sé si deba refugiarme en la oración. Nunca he creído en eso, pero dada mi circunstancia he pensado en tocar las puertas del cielo. Leo sus escritos y veo que habla de conversar con el Creador. En su caso personal, qué es lo que recibe al orar. Se lo pregunto porque estoy confundido en mi vida y no sé cuál sea el mejor camino para hallar paz. Espero que tenga en cuenta mi carta. Gracias”.

Respuesta: Más allá de la situación que esté viviendo, en el fondo usted sabe que Dios desea que lo deje entrar a su vida.

De manera precisa es la plegaria la mejor vía para encontrarlo. Si se permite orar, será tocado por Él y bendecido por la influencia de Su Espíritu. No le estoy sugiriendo que se vuelva un fanático religioso, ni que tampoco repita frases como ‘lora borracha’ sin saber qué reza. Solo le sugiero que abra la puerta de su corazón y verá la Divina Intervención que, por intermedio de Jesús, tendrá su vida.

Me pregunta qué es lo que más recibo de Dios al orar, y le respondo con una sola palabra: ¡Paz! No me refiero a que en mi vida cotidiana no afronte problemas o que solo sea cuestión de orar y listo. Cuando hablo de paz, quiero decir que la oración me da serenidad y esa sensación de descanso y tranquilidad que toda persona desea y que, con frecuencia, no halla.

Le cuento que esa calma me resulta clave en mis tribulaciones.

Le reitero no se trata de una ausencia de problemas, sino de una serenidad para actuar. Y eso solo lo logro al mantener ese vínculo espiritual con la presencia de Dios.

También le aclaro que no he convertido mis plegarias en sólo un cúmulo de peticiones, como si Dios fuera un ‘dispensador’ que me concede todos mis caprichos. También oro para darle las gracias por las bendiciones que me da y por su acompañamiento en los proyectos de mi existencia.

En su caso, si decide orar, le garantizo que podrá expresarle sus sentimientos. Hacer eso, además de que le permitirá sentirse más cerca de Él, lo hará concentrarse en su vida y lo motivará a lanzarse al ruedo e ir tras sus sueños.

Ore con fe, pues así podrá pensar con cordura y obrará con prudencia, sentido común, seriedad y gran responsabilidad.

Recuerde que solo recibimos direccionamiento de Dios si estamos en sintonía con Él, a través de la oración. Converse con Él y muy pronto verá las cosas más claras. ¡Un abrazo!