Inquietud del día: ¿Qué hace usted cuando todo en su vida está al revés?

En ese orden de ideas, es fundamental entender que las cosas importantes no son complicadas sino complejas y, si lo analiza bien, cada momento que usted ve como un problema, en el fondo, no es otra cosa que un llamado de la vida a sacudirse y a salir de su zona de confort.

No se quede esperando que la vida sea totalmente fácil porque no sólo se puede llevar más de una desilusión, sino que además podría estrellarse contra el mundo entero.

Cada quien pasa por dificultades y pruebas diferentes. Usted no es el único que atraviesa por situaciones adversas.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Mi estado de ánimo se encuentra por el piso. No me han salido algunas cosas y eso me tiene algo frustrado. A veces quiero alejarme de todo el mundo y no volver a tener contacto con nadie de mi entorno. ¿Qué me puede estar sucediendo? Deme su consejo. Gracias”.

Respuesta: Eso que experimenta suele ocurrirnos a muchos. No obstante, por lo que interpreto entre las líneas de su carta, su vida está como las fases de la luna: con menguantes y crecientes.

¿Qué le quiero decir? Que más allá de que en algunos momentos sienta disminuir sus fuerzas, no se puede apagar. Si se levanta y persevera, le vendrá el renacer de sus energías y todo saldrá bien.

Cuando se levante ‘bajo de nota’ y lo único que desee sea alejarse de todo y de todos, tenga presente que tiene derecho a hacerlo; es decir, puede darse el lujo de apartarse un rato. Sin embargo, no porque se desaparezca se le irán los problemas. Tenga claro que si aplica una dosis de entusiasmo será capaz de afrontar y limpiar adecuadamente ese manto gris que lo envuelve.

Puede ser que sea una época de virajes inesperados y, aunque no lo entienda hoy, el destino lo está obligando a repensar el presente y, por ende, el futuro.

Aprenda a aceptar el momento que vive para sacar de él el máximo provecho. Derribe las barreras para que pueda verse tal como es usted y para que entienda realmente lo que está sucediendo con su vida.

Tome la iniciativa de volver a empezar y verá que, con decisión, Dios le bendecirá. Si enfoca desde una perspectiva resiliente sus problemas, los resolverá de una manera más diligente.

REFLEXIONES CORTAS