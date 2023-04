Inquietud espiritual de hoy: ¿Por qué no son felices?

Mujeres y hombres suelen atravesar por vacíos existenciales que no los dejan sentirse orgullosos de sus vidas. Lo peor es que nada los motiva.

Testimonio: “Tenía muchas expectativas laborales y sociales de un compañero de oficina, pero me dejó viendo un ‘chispero’. Ya no quiero ni hablarle y hasta me he vuelto agresivo con él. Pero, por mi trabajo, me resulta complicado no dirigirle la palabra. No supero el malestar que me causó. ¿Qué me aconseja para tranquilizar mi estado de ánimo hacia él? Gracias”.

Respuesta: Es claro que sembró muchas expectativas en él y se ‘estrelló’. Le diría que es relativamente ‘normal’ que sienta inconformidad porque él no le respondió como esperaba, pero no se puede quedar en tal decepción.

No es fácil comprender las acciones o actitudes que asumió su compañero de trabajo, y más complicado es entender que él lo defraudó.

Antes de tomar decisiones, evite reaccionar de forma despectiva; creo que será fundamental tomarse un tiempo para tranquilizarse, ya que si se va ‘lanza en ristre’ con él empeorará las cosas.

Llénese de serenidad y tenga claro que posee la capacidad necesaria para manejar la situación, entre otras cosas, para que no arruine su convivencia.

¿Qué le estoy sugiriendo con mi respuesta? Que despliegue una buena dosis de empatía para que se pueda permitirle a su compañero darle las explicaciones de lo sucedido. Al menos escúchelo, antes de ser indiferente con él.

Una vez lo haga podrá sobrellevar lo que le hizo y perdonarlo, aunque no es necesario que justifique su comportamiento.

De esta manera podrá lidiar mejor con sus propias emociones y no convertirá su oficina en un puesto de batalla. Hágame caso y verá que se sentirá mejor. ¡Dios lo bendiga!