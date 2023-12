Inquietud espiritual: ¿Por qué nos refugiamos detrás de una frágil cáscara?

Es clave cultivar la verdad en nuestras vidas; también debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Recordemos que la verdad es un bálsamo sanador que nos libera y nos permite vivir en plenitud y armonía.

Debemos aprender a poner límites; ser buena persona no significa tener que aguantar irrespetos, abusos de confianza, maltratos o desprecios. Cuando alguien se quiera aprovechar de su buena voluntad, sea consciente de que debe poner los puntos sobre las íes.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Soy una mujer joven pero, aún así, me levanto sin ganas de salir. No sé si eso será algo pasajero o si es que la falta de plata, que por estos tiempos me tiene asfixiada, hace que todo me resulte desesperanzador. Me dicen que ore, pero no sé si eso me devolverá el ánimo. ¿Qué consejo me podría dar? Gracias”.