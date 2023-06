Testimonio: “Durante los últimos tres años he afrontado cosas complicadas que me han acobardado y me han hecho alejarme de todo y de todos. Si bien ese escapismo me sirve para olvidarme por el momento de lo que me ocurre, en el fondo me deprimo por no saber resolver mis situaciones. ¿Qué me aconseja? Gracias”.

Respuesta: Asuma el control de su vida con la mayor entereza posible. Cumpla la misión que le corresponda y entienda que cada hecho por el que pase le deja aprendizajes.

La ‘evasión’ no lo lleva a ningún lado. Aparte de no ayudarle a resolver nada, escapar hace que acumule una serie de pensamientos y comportamientos que pueden llegar a hacerle más daño.