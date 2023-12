Jesús nos pide que midamos el alcance de nuestras palabras

A veces no nos damos cuenta, pero con relativa frecuencia les causamos heridas a las personas, incluso a aquellas que más amamos, justo porque no sabemos expresarnos.

Jesús enseñó que nuestras palabras deben ser reflejos de amor y gracia, y no pueden ser instrumentos de división, envidia, rencor o dolor.

Por lo general dichas voces pertenecen a los mismos padres o maestros que cohibieron ciertas actitudes y reprimieron diciendo frases como “ usted no va a ser capaz ”, “ usted no sirve para nada ”...

Testimonio: “Paso por una temporada que me parece triste y sin sentido. Lo que me ocurre es que soy un hombre de principios y veo a mi alrededor mucha gente que va a la deriva y sin escrúpulos. Eso me aflige porque no entiendo cómo los demás se hacen los de la ‘vista gorda’ ante las cosas realmente importantes de la vida. Todo eso me deprime. Al respecto, me gustaría leer una reflexión suya. Muchas gracias”.

Respuesta: Recuerde que, como lo sugería y lo recomendaba el patrono de los Salesianos, San Juan Bosco, “hay que ser muy firmes en los principios, pero muy suaves en las formas”.