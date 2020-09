¡Juntos superaremos los obstáculos!

Solemos acudir a Dios después de cada ‘bofetada’ que nos da la vida. Nos aferramos a Él tras las crisis o cuando nos sentimos vulnerables. ¡Eso está bien! En últimas la Misericordia del Señor es muy grande y a su lado las cosas son más fáciles de sobrellevar.

También es común que, al tocar fondo, seamos empujados por nuestra fe para enfrentar los retos. Gracias a ella podemos superar cada obstáculo.

Después, cuando salimos del camino trillado, empezamos a explorar maneras diferentes de hacer algo o indagamos respuestas más certeras.

Nótese que, al menos hasta este párrafo, he hablado en plural, porque eso es lo que nos está sucedido a todos en este momento de nuestra vida, a propósito de la pandemia.

Las crisis llegan de repente y nada está escriturado. Es probable que nos desesperemos, pero con un gota de fe podremos empezar a ver la luz.

Es normal que estemos preocupados. Lo que estamos pasando es una situación que nos está obligando a cambiar nuestro estilo de vida.

Todo lo que estábamos acostumbrados a hacer se derribó y eso, como es apenas obvio, genera emociones que se liberan de manera intempestiva.

No obstante, no se nos está permitido desfallecer, más allá de que sean tiempos adversos. Yo sé que la situación económica está desesperante para muchos y que la incertidumbre se ha venido apoderando de nuestros pensamientos. Sin embargo, no podemos aislarnos o acostumbrarnos a la crisis; si no planeamos el paso que vamos a dar, nos vamos a terminar asfixiando.

La clave antes de hacer cualquier otra cosa es subir el ánimo ‘sí o sí’. De esta forma empezaremos a analizar lo que nos ocurre con la mayor claridad posible.

Veamos lo que nos está pasando solo como una ‘piedra’ que nos encontramos en el camino y que debemos desalojar de nuestro trayecto.

Nos corresponde enderezar el camino para levantarnos cuanto antes.

Debemos reflexionar tras cada problema que afrontemos, meditar y encontrar los mensajes que la vida nos quiere dar con estos golpes y, en general, con todo lo que surja de aquí en adelante. La idea es que aprendamos de cada situación para no recaer.

Todo lo que hagamos dependerá de nuestra actitud, nada llegará de afuera.

Si nos esforzamos, podemos superarnos; y si buscamos alternativas, las encontraremos. Mejor dicho: si queremos, lograremos lo que nos propongamos.

¡Adiós a la quejadera!

No nos creamos el cuento de que esa es la vida que nos tocó padecer. No dejemos que termine este día sin haber intentado ser felices, a pesar de lo que estamos viviendo.

No nos dejemos vencer por el desaliento ni permitamos que esta pandemia nos quite el derecho que tenemos de salir adelante.

Y algo muy importante: solicitémosle a Dios que nos ilumine con su Luz y Misericordia, para caminar con fuerza en medio de este tiempo de adversidad. Amén.

REFLEXIONES CORTAS

* Cuando esté angustiado, ore y trate de hablar con Jesús. Él no le contestará con palabras, sino con hechos.

* Esté al lado de la gente que le hace bien. ¡Aléjese de personas tóxicas! Evite contaminarse de mala vibra.

* Los demás son sus espejos. Por eso, lo más sensato es siempre corregir en usted lo que no le guste de otros.

* La vida no se trata de recoger los frutos que cosecha cada día, sino de las semillas que siembre en su camino.

* Todos tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál es la suya? No esquive semejante responsabilidad.

* Una persona especial es aquella que, aunque esté muy lejos, le hace sentir que está cerquita de usted.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me encuentro sobre aguas turbulentas y estoy a punto de ahogarme. Me ha costado navegar mi vida en medio de la pandemia: todo se me vino al piso y no estaba preparado para estar sumergido en este ‘mar de problemas’. Es injusto que la vida me trate tan mal. Son tantos los obstáculos que debo enfrentar que le puedo decir que tengo un miedo indescriptible. Quiero que, desde su perspectiva, me ofrezca algún tipo de consejo que alivie mi convulsionada alma. Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Las tormentas de nuestra vida aparecen sin advertencia previa. Al propio Jesús y a sus apóstoles les pasó, cuando estaban en una barca. De repente se desató una borrasca tan fuerte que las olas los inundaban. Mientras los discípulos creyeron que se ahogarían, Jesús solo les pidió una gota de fe para que pudieran resistir el momento. ¡Y así fue!

Es evidente que pasamos por momentos complicados y que a más de uno nos cuesta ‘navegar’ o mantenernos a flote. Pero, ¿sabe algo? Es preciso tener fe y creer que pronto amainarán los problemas. Yo he aprendido que todo esto hace parte de la vida misma.

Lo que experimenta hoy no es algo ‘injusto’, ni es que la vida ‘lo esté tratando mal’. Este episodio que vive solo está probando de qué pasta está hecho.

¿Qué le puedo sugerir?

Lo más recomendable es aceptar que esta situación de crisis es una condición inherente a su vida. ¡Asumirla es fundamental!

Acepte lo que está viviendo, pero propóngase enfrentar los obstáculos. Cuando decida navegar por esas aguas turbulentas y deje de resistirse o quejarse por ello, podrá recuperarse.

Eso sí, debe poner toda su atención y recursos personales para salir a flote. Tome el timón y mire hacia el frente hasta que pase la tempestad, siempre procurando ser fuerte en la medida de lo posible durante la travesía.

Sé que el vaivén de estos problemas lo pueden desanimar y admito lo difícil que debe ser todo esto para usted.

Sin embargo, le garantizo que tendrá muchas oportunidades para recomponer el camino, y cuando eso pase recordará esta experiencia amarga como un gran aprendizaje.

Cuando usted, yo y todos caemos en aguas turbulentas no es de manera precisa para ahogarnos, sino para limpiarnos. A veces la vida nos arrastra como si viniera cargada de olas gigantes que nos golpean, pero al final ellas terminan renovándonos.

Me dice que tiene miedo. ¡Es relativamente normal! Casi todos, ante las circunstancias adversas de hoy, estamos llenos de temores, algunos injustificados, y creemos que nos vamos a ahogar.

Pese a ello, elija ver lo maravillosa que es la vida. De esta forma, tendrá la posibilidad de visualizar la realidad con un color más transparente y se llenará de motivos para seguir con dignidad.

Recuerde: todo cambio de agua, al final nos regala un azul cielo.

La única derrota que puede sufrir en la vida es la de ceder ante las dificultades, y es peor aún abandonar la lucha.

Cualquiera que sea la crisis de su vida, nunca destruya las flores de la esperanza. Tenga en cuenta que en usted y, solo dentro de su corazón, se encuentra el triunfo o la derrota.

Lleve la situación con la mayor serenidad posible, no deje de orar y jamás pierda la fe. Sé que será capaz de sobreponerse a todo. Enfrente la borrasca y verá que Dios lo bendecirá.