La consulta del día

Testimonio: “Antes de la cuarentena ‘vivía a mil’ y ahora, con este prolongado aislamiento, me siento encerrado entre cuatro paredes. Si bien estoy bien de salud y sigo con mis fuentes de ingresos, estar tan quieto me pone triste y me llena la cabeza de mensajes negativos. Me da rabia sentir eso. ¿Qué me aconseja?”.

Respuesta: Esto del aislamiento provisional obligatorio, como nunca antes, nos ha puesto a más de uno en una situación singular y jamás imaginada.

Aunque cada uno reacciona de modo distinto ante una situación tan estresante, me parece que debe considerar que este

aislamiento le puede resultar provechoso. Para ello, debe enfocarse más en lo positivo que en lo negativo.

De manera particular, según me escribe, usted pasó de no tener tiempo para usted por culpa del trabajo a pasar días enteros en el mejor de todos sus refugios: su casa.

Comprendo que esté hoy en una etapa agobiante, pero admita que también está frente a una oportunidad valiosa para hacer cosas que antes del COVID-19 eran ‘imposibles’.

No le estoy diciendo que lo que está viviendo usted y en general todos sea algo fácil. Sería un tonto pretender que nada pasa, porque de manera evidente estamos frente a un tema de salud mayúsculo, el cual nos está acabando parte de la economía y de nuestra paciencia.

Es claro que la vida le está recordando que debe cambiar el ritmo acelerado al que venía y que se tendrá que acostumbrar más a la serenidad.

No se culpe por lo que siente. Encontrarse triste, con ansiedad y preocupación son emociones ‘casi que normales’, dada esta cuarentena.

Acepte lo que siente, pero al mismo tiempo haga lo posible por manejar la situación.

Recuerde que, sobre todo en estos tiempos, es necesario cultivar la paciencia.

Le sugiero sacarle partido al presente, no sólo aprovechando estos días de encuentro con usted mismo, sino conectándose con buenas energías.

La propuesta es que nutra pensamientos que puedan ver su situación actual como una oportunidad para aprender y para sentirse mejor.

Le recomiendo que le baje el tono a ese ‘parloteo’ del que habla, porque es claro que si sigue en ese plan logrará exacerbar el estrés y sus preocupaciones. De igual forma, le planteo terapias como la meditación o la misma oración, pues ellas le darán la oportunidad de mitigar el estrés y, por lo tanto, será menos probable que todo le fastidie. ¡Hágame caso y luego, cuando todo esto pase, nos tomamos un café. ¡Le envío un abrazo!