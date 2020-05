La consulta del día

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“Pese a creer en Jesús, tengo que decirle que tambalea mi fe; y de manera particular en esta cuarentena la desconfianza se me ha agudizado. Últimamente he cometido muchos errores y también he fallado en situaciones particulares que no quiero contarle, pero que sí me han desanimado bastante. Quisiera que me hablara de cuál es la clave para ver las cosas tan optimistas como usted las plantea en sus escritos, y sobre todo qué debo hacer para no flaquear en mi relación con Dios. Se lo agradecería”.

Respuesta:

Antes de responderle quiero darle un sano consejo que, al menos a mí, me sirve para permanecer positivo: Levántese todos los días con la certeza de que la Gloria de Dios está presente y a favor suyo en todas las tareas que vaya a emprender.

Yo sé que cada quien es un mundo aparte, pero quiero recordarle que es mejor mirar siempre el lado bueno de las cosas, que vivir lamentándose.

Lo digo porque, si se es positivo, así usted caiga diez veces podrá levantarse en once ocasiones y con una gran sonrisa. Además la paciencia y la perseverancia tienen más poder que la misma fuerza.

En mi caso prefiero desprender confianza y tratar de contagiársela a mis lectores con mis escritos, que quedarme melancólico con cada lunar negro.

Le aclaro que ser positivo no consiste en no enfrentar los obstáculos o hacerse el que nada pasa. El optimismo está relacionado más con una actitud que le permita acoplarse, pero al mismo tiempo sin resignarse, a lo que le suceda.

No es nada del otro mundo: es sólo cuestión de interpretar lo que le pasa y, en medio de la serenidad, generar las situaciones que le permitan mejorar el presente de una manera constructiva.

Lo anterior incluye darse el derecho o cierto margen de poder equivocarse. Sea flexible, no se dé tan duro, perdónese por las fallas cometidas y decida mirar la vida de una manera más esperanzadora.

Me dice que tambalea su fe, pero a lo mejor es que está perdiendo la confianza en usted mismo, antes que en Dios. Tal vez sin darse cuenta ha empezado a abandonarse en sus problemas y, de alguna forma, empieza a atribuirle a la pérdida de su fe las razones de su abatimiento.

La fe se trata de confiar y de creer en sus capacidades, pero sobre todo de actuar. Es decir, no es un tema sólo de creer en nuestro Ser Supremo, sino de ponerse manos a la obra.

También tiene que nutrir sus pensamientos y tener claro que podrá lograr las cosas buenas que se proponga, sin dudar y sin bloqueos.

El reencuentro con su fe es posible si tiene la decisión de revitalizarla.

Yo, cuando tengo momentos duros, observo y valoro cómo la fe mueven a tantas personas que encuentran en Dios una fuerza excepcional para aceptar el dolor y para darle un tono alegre a su vida. Muchos de los que veo, aún en situaciones más adversas que las suyas, han podido salir adelante.

Por eso, además de orar, no dejo de darle gracias al Altísimo por las Bendiciones que recibo de Él e incluso no olvido siempre solicitarle fortaleza y entereza para asumir todo lo que me ocurra.

Al acostarme invoco cada noche la tranquilidad en mis sueños, con la certeza de que Dios me acompañará bajo la protección de mi guarda, que como dice la oración, es “mi dulce compañía”.