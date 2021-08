La envidia, una ‘plaga’ que afecta más al que la siente

Usted obtiene lo que merece, y si el envidioso no ha logrado sus metas no es problema suyo.

Nunca he entendido porqué muchos individuos no aceptan que otros triunfen. Tanto que llegan al punto de entristecerse de las victorias ajenas.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Hace dos años perdí un hijo y, desde entonces, no le veo color ni sabor a mi vida. Como si fuera poco, vivo con mucho miedo por mi otro hijo, pues él quería mucho a su hermano y sé que está tan afectado como yo. Trato de no transmitirle mi angustia para no crearle más dolor, pero vivo con desesperanza y no sé cómo superar este gran pesar de mi alma. Gracias por escucharme”.