La esperanza, la ‘llave’ para salir de la oscuridad

De manera errada muchos sienten que hoy todo está perdido y que no habrá nada que pueda solucionar esta situación en la que se encuentran.

Es cierto que este virus los ha golpeado con fuerza; es más, sé que hoy completan casi 50 días luchando, en medio de esta cuarentena.

Pero han de saber que cuando parece que todo está perdido o cuando no se sabe qué hacer, surge un rayo de luz que ilumina el camino a seguir.

Por eso mismo, hay que perseverar y no dejarse doblegar. No pueden pretender vivir todo el tiempo en la oscuridad y con el agua hasta el cuello: hay que sacar la cabeza y el cuerpo a la superficie para ver la luz y sobrevivir.

Hay que actuar y, para ello, deben convertir esta realidad que hoy los toca en una valiosa excusa para seguir creciendo.

¡Por favor! Adiós a los pensamientos derrotistas. Es en estos instantes cuando más necesitan tener fe en ustedes mismos.

Es durante los momentos más oscuros cuando deben concentrarse en ver la luz. Y más allá de que sean tiempos complicados, pronto ellos pasarán y el sol volverá a brillar de nuevo para todos.

No pueden quedarse deprimidos; es fundamental levantarse, ser disciplinados y seguir esforzándose sin dejar que esto los doblegue.

Deben conservar la cordura, estar centrados y recurrir al sentido común; además les corresponde acudir a la mejor de todas las llaves para salir de las tinieblas: la de la esperanza.

Ante estas circunstancias adversas intenten cambiar la forma de ver las cosas. Pueden mejorar la actitud y encontrarle sentido a la modificación que la vida misma les ha dado. Caerse para tener la oportunidad de volver a levantarse no es caer.

Lo primero que deben hacer, al menos por ahora, es confiar en sus propias fuerzas; deben nutrirlas y resistir.

Todas las experiencias de la vida, entre ellas la del coronavirus, sirven para aprender y para crecer.

Dejen de pensar en las cosas que hoy los agobian y reflexionen sobre aquellas situaciones que encienden sus estados ánimo de una manera positiva. No pierdan el enfoque del entorno en el que hoy se encuentran.

Si se dejan absorber demasiado por esta crisis, se arriesgarán a olvidar cuál es la luz que los guía. Pueden darse cuenta de lo maravillosa que es la vida cambiando la visión negativa que hoy los embarga.

Hay que ser prácticos y aceptar con entereza el problema que hoy les corresponde afrontar.

¿Qué sacan con pasar estos días quejándose de todo y de todos? Dicha quejadera lo único que hace es provocarles nuevas situaciones adversas.

Recuerde: de las espinas de la realidad, siempre se puede sacar una rosa.

¡Los invito a cambiar para bien!

Si se lo proponen pueden aprender cómo reforzar la esperanza y, por tanto, enriquecer sus vidas para solidificar sus fuerzas y enfrentar estos días.

A cada uno de ustedes los invito a elevar al cielo una oración, la cual se lee de la siguiente manera:

Señor: espero que hoy la paz reine dentro de mí. No olvido las posibilidades infinitas que resultan de la fe. Utilizo las gracias que he recibido y las aprovecho con el amor que se me ha dado. Estoy contento de saber que soy hijo de Dios y dejo que su presencia se derrame en mis huesos; permita a mi alma la libertad de cantar, bailar, alabar y amar. Amén.

REFLEXIONES SUELTAS

* Hoy, como nunca antes, queda prohibido levantarse desmotivado. ¡Píntese un girasol en su rostro y sonría!

* El milagro no es volar sin alas o caminar en el agua, sino andar firme. Sueñe, pero ponga los pies en la tierra.

* Enfóquese en lo importante, capture los buenos momentos, saque de lo negativo algo positivo y mire al frente.

* La diferencia entre donde estuvo ayer y donde estará mañana se da en lo que piense, diga y disponga hoy.

* Resista: Mientras más fuertes sean sus pruebas, más grandes serán sus victorias. Llénese de fe y de mucha fortaleza.

* Trabajar duro por algo que no le interesa se llama ‘estrés’. Trabajar duro por algo que ama se llama ‘pasión’.