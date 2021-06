La falsa ‘moneda’ de la bondad

Las jornadas con las que ayudamos a los demás deben hacerse de forma desinteresada.

Muchas personas publican ‘a todos los vientos’ cuando les hacen favores a los demás, no para invitar a otros a ser solidarios sino para nutrir sus egos y apariencias.

Testimonio: “Estoy agobiado porque no encuentro mi destino en la vida. Aunque soy joven, pues tengo 21 años, no sé qué hacer. Tampoco he decidido qué carrera estudiar en la universidad. ¿Usted qué me recomienda? La preocupación por el hecho de no encontrar el camino me hace sentir como si estuviera ‘atrapado y sin salida’. Pienso en tantas cosas y no me atrevo a nada por temor a fracasar. ¿Será que estoy condenado a ser un bueno para nada? ¿Por qué no logro salir de esta confusión? Espero su respuesta”.