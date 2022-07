La fe es clave, pero no olvide ponerse manos la obra

* No hay nada más poderoso que la oración elevada al cielo, no hay nada más fuerte que la fe inquebrantable y no hay nadie más grande que Dios. Con esos recursos espirituales y, sobre todo con la bendición del Creador, podrá llevar a cabo todo lo que sea apropiado para usted y para los demás.

Testimonio: “Mi mundo atraviesa por una complicada etapa de transición, la cual me tiene pensativo. No quiero darle detalles de qué se trata, pues es algo personal e ineludible. Le confieso que me resulta duro decirle adiós a algo que fue mío toda la vida. ¿Podré navegar en esa nueva experiencia? A veces me relajo y no pienso en el tema, pero al llegar la noche el asunto no me deja dormir. Le reitero que lo que sucederá será inevitable, pero no sé qué actitud tomar. Deme un consejo”.

Respuesta: Una transición no significa solo decirle ‘adiós a algo o a alguien’, sino que también es una oportunidad de oro para explorar el mundo y conocer nuevas personas y aficiones, las cuales le pueden permitir reencontrarse con usted mismo y plantearse nuevas metas.

¡Controle la ansiedad! Eso de dudar si podrá superar el momento, no es conveniente. Es obvio que debe aceptar la situación y asumir una mejor actitud. Nada saca con evadir el tema o la responsabilidad de enfrentarse a su nueva condición. Puede retrasarse o resistirse a la transición; pero, según usted mismo lo dice, le será ineludible vivir esa nueva faceta.

La clave de todo consistirá en conectar de la mejor forma posible con esa experiencia que vivirá; y para ello, necesitará flexibilizarse y dejar de hacer las cosas como las viene llevando.

Debe solicitarle a Dios, mediante la oración, unas buenas dosis de aceptación, valor y sabiduría. Confíe en que Él le despejará el camino, pero tenga claro que si usted no tiene una dosis de fuerza de voluntad para asumir esa transición, difícilmente podrá lograr el autocontrol que necesita en estos momentos.