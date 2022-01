La fe es la gran luz que irradia nuestras vidas

Por eso, quien no tiene fe no desarrolla una absoluta confianza para continuar y, de alguna forma, está destinado al fracaso.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Pensaría que debo tomar decisiones para cambiar mi vida, pero al final me resigno y creo que no debo hacer hada, pues tengo todo bajo control y no quiero sinsabores. Me da temor arruinar mi panorama, más allá de que hoy esté aburrido. La verdad es que siempre he sido un hombre con poca fuerza de voluntad. ¿Qué me aconsejaría? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Según usted, qué es tener “todo bajo control”. Considero que debe abrir bien los ojos porque, detrás de su planteamiento, puede esconderse un temor personal a transformar su realidad.

El miedo a tomar riesgos que modifiquen su manera de abordar el mundo lo puede tener atado a una rutinaria vida. ¿Me equivoco al decirle eso?

Usted tiene entre sus capacidades las de dominar la disciplina y adoptar el tesón que se necesitan para lograr lo que se proponga en la vida; por ello, deje atrás esos temores.

Reafirme la fe en usted mismo porque, de esta manera, podrá ver y prever el futuro con mayor positivismo y claridad. Le corresponde enfrentar la vida con mayor disponibilidad de realización.

Es necesario que haga acopio de fuerza de voluntad y ponga los pies sobre la tierra, pues de lo contrario sus ideas se quedarán en meras ilusiones.

La felicidad y la estabilidad emocional que tanto ha buscado están muy cerca de usted; no deje pasar las oportunidades de largo.

No debe permitirse el lujo de que los ‘sinsabores’ de los que habla lo saquen de casillas. No se desespere ni se angustie, pues nada en la vida es irremediable ni insustituible.

Adquiera una mayor seguridad en todos sus actos y verá como esto influirá positivamente en su cotidianidad. La paz de mente y de corazón retornará a su vida, si realmente procura su desarrollo espiritual. ¡Dios lo bendiga!

REFLEXIONES CORTAS