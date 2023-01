La importancia de conectarnos con nuestra esencia

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Le confieso que desde hace rato todo me sale mal y no sé por qué. Aunque estoy bien y no tendría argumento ‘válido’ para estar frustrado, debo decirle que para mí lograr alguna cosa implica tropezar una y otra vez y esperar que pase el tiempo sin visualizar progreso alguno. He llorado mucho porque algo que anhelo no me sale, por más que trabajo en ello. Yo sé que llorar es de débiles, pero a veces siento desfallecer. Le agradecería que me diera su sabio consejo”.

Respuesta: No tema llorar, eso no es debilidad. A veces es necesario dejar salir los sentimientos y permitir que fluyan para desahogarse.

Lo que no debe hacer es concentrarse todo el tiempo en lo ‘malo’ y quedarse ahí estancado. ¡Llore ahora y luego continúe el camino!

En cuanto a lo de lograr lo que anhela, recuerde que los árboles crecen despacio, de manera precisa, para dar mejores frutos. Las cosas buenas saben hacerse esperar y ellas se dan en el tiempo de Dios, no en el suyo. ¿Qué le quiero decir? Que necesita paciencia y esfuerzo para llegar a cualquier meta y, por ende, no puede dejar que la frustración le gane el pulso.