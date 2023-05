La importancia del desapego

Testimonio: “Me comporté de una manera inmadura con un gran amigo y, por no sopesar las consecuencias de mis actos o de mis palabras, lo herí demasiado. Ni siquiera he podido presentarle formalmente mis disculpas, entre otras cosas, porque él me ha dicho que ya no confía en mí. No sé si podré recuperar el aprecio que me tenía, pero sí siento que debo pedirle perdón ya. ¿Qué me aconseja hacer para que ese amigo vuelva a creer en mí? Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: En ocasiones sucede que cuando les fallamos a alguien, los vínculos se quiebran.

Es muy fácil cometer errores. Y si con esas faltas le provocamos un daño a alguien, será clave reflexionar sobre nuestra conducta.

Más allá de pedir perdón, cosa que indiscutiblemente tendrá que hacer, primero analice lo sucedido y haga una especie de autoexamen y de autoconciencia. De nada le servirá que él le acepte su disculpa, si no entiende en profundidad la falta que cometió.

¿Qué le quiero decir?

Que si bien será preciso recuperar el vínculo con esa persona, es fundamental identificar la lección que debe aprender del traspié cometido.

Sea honesto con usted mismo y con la persona a la que lastimó: tiene que ser sincero en su arrepentimiento y adquirir un compromiso de reparación.

Es esencial que reconozca el daño causado, que asuma la responsabilidad de lo sucedido y, sobre todo, que clarifique los mecanismos que pondrá en práctica para subsanar lo sucedido.

Pídale a Dios que le dé sabiduría para encontrar las palabras precisas a la hora de pedir perdón.