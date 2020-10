Este es un mundo que gira a toda hora: hoy podemos estar arriba y mañana tal vez nos encontraremos abajo. Por eso, siempre será preciso ser conscientes de los inesperados cambios.

Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que no estábamos preparados para afrontar este sorpresivo giro de la vida. Y como las cosas no nos salieron como las habíamos presupuestado, nos da rabia.

Antes de esta tribulación, algunos lo tenían todo y hoy no poseen nada. Pero es precisamente en esta difícil coyuntura que debemos aprovechar para asumir, de manera decidida, una verdadera resiliencia y enfrentar lo que venga con entereza.

Hoy sabemos que somos vulnerables y, al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que la familia, la salud y la vida misma son más importantes que las tonterías que nos mantenían distraídos antes de la llegada de la pandemia.

No nos podemos afligir eternamente porque el destino no nos salió como lo soñábamos. La alegría tiene por hermana a la tristeza; el comienzo conlleva a un final; y unos llegan mientras otros se van.

Después de la aflicción por el hecho de tropezarnos con la contrariedad, vendrá la esperanza por un mundo mejor. Nos corresponde ser fuertes para caminar a través de la tormenta y con la certeza de que, por más que llueva duro, pronto escampará.

No es cuestión de palabrerías, es solo un asunto de actitud. Tomar la dura realidad que nos plantea la vida y convertirla en un reto es un gran paso para soportar este complicado tiempo.

Lo importante no es escapar de las tormentas, sino tener confianza de que pronto pasarán y saber que ellas nos dejarán aprendizajes.

Porque podremos estar pasando por momentos turbulentos, incluso insoportables; sin embargo, saldremos más fortalecidos que nunca.

En vez de gastar tiempo suspirando y entristeciéndonos por las adversidades de nuestro mundo, es mejor poner un poco de esfuerzo para despercudirnos de tantas malas rachas.

La vida es así y los problemas aparecen. Además, la adversidad es un horno y el oro de nuestra vida se purifica en ese fuego.

Les reitero que las penalidades pueden sacar a relucir cualidades que teníamos escondidas. Todo pasa y ocurre tal y como debe ser, y también los sufrimientos se desvanecen.

La presente es una sencilla reflexión para este tiempo tan oscuro. La idea es que hoy, al levantarnos, le agradezcamos a Dios por este nuevo día que nos regala. Evitemos las caras de frustración, es mejor agradecer por estar vivos.

¡Aceptemos las circunstancias, pero sin resignarnos a sufrir!

Es el ánimo con el que afrontemos los problemas el que termina por destruirnos o por levantarnos.

Las situaciones que afrontemos son ‘buenas’ o ‘malas’, según la voluntad y la fortaleza de cada uno de nosotros.

Los optimistas no son aquellos que no ven las dificultades, sino los que no se asustan ante ellas, ni se echan para atrás.

Las vicisitudes de alguna forma nos maduran y nos hacen crecer. Eso sí, siempre debemos tener a Dios en nuestro corazón y en todo lo que hagamos.

REFLEXIONES CORTAS

* Cuando un colibrí llega a su jardín, viene a contarle que el alma del que usted ama está bien.

* Nadie se cruza por su camino por casualidad. Quien entra en su vida es porque es una bendición, es una lección o apareció para acompañarlo por el resto de su vida.

* Integridad es decirse la verdad a uno mismo; honestidad es decirles la verdad a los demás.

* Despierte ya y ponga los pies sobre la tierra. No puede quedarse toda la vida soñando.

* Nunca se olvide de dónde viene, entienda lo que es ‘tener’ y lo que es ‘no tener’ ni un billete en la cartera. Por eso agradezca cada día por las bendiciones recibidas.

* La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte como para romper un corazón. Mida el alcance de sus palabras.

* Un mal momento es parte de la vida. Si todo fuera perfecto, usted jamás valoraría una sonrisa.

* El smartphone lo acerca a las personas que están lejos, pero lo aleja de las que están a su lado.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar otro horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: ”Tengo mucha rabia con alguien que me falló. Cada vez que lo veo me exaspero, pues por culpa de él perdí una valiosa oportunidad. Le tengo demasiado fastidio. ¿Por qué habrá en este mundo gente mala, que se la pasa arruinándonos la vida? Lo peor es que desde que ese tipo me traicionó todo me sale mal y eso me vuelve más energúmeno. ¿Cómo hago para encontrar esa paz que tanto requiero? Espero que me dé algún consejo”.

Respuesta: Entiendo que tenga coraje y desilusión, pero yo pienso que es hora de pasar la página y no ahondar su rabia.

Aunque no es muy claro en su carta sobre en qué le falló esa persona que usted tilda de “mala gente”, me parece que en vez de perdonarlo por lo sucedido ha optado por vivir acumulando rencor.

Esta posición de sufrimiento puede llegar a ser una obsesión y, de manera sincera, no le ayudará para estar mejor.

Llevar o soportar ese peso, ese veneno o esa carga inoficiosa de rabia solo lo hará perder más energías.

Yo sé que todo esto toma tiempo y el enojo se mantendrá, pero si se lo propone llegará el momento en que solo será un recuerdo de un fallido episodio.

Tanto el sufrimiento como el dolor hacen parte de la vida, pero en ocasiones se sufre de manera innecesaria.

Hay cosas que son de determinada manera y no lo podrán ser de otro modo. Aprenda la lección, perdone a esa persona y, de ahora en adelante, cuando le lleguen situaciones desagradables e irremediables, en vez de rebelarse contra lo que ya no se puede solucionar y terminar con los nervios desechos por ello, acepte lo sucedido. Solo así recobrará la paz que tanto necesita.

¡Deje de recordar lo malo! ¿Qué saca con eso? Así solo arruina su vida. Asuma su ‘responsabilidad emocional’ en esto; es decir, hágase cargo de los sentimientos propios y deje de ver a esa persona con tanto odio.

¡Simplifique el asunto! En realidad usted no es dueño de nada, todo es prestado.

Revalúe sus prioridades para generar una mejor calidad de vida interior.

Descubra la libertad que brinda el tener una vida serena. Valórese por ser hijo de Dios y entrénese para ser una persona más calmada.

Al despertar cada día, hágalo con optimismo y cancele cualquier vestigio de rencor, pues este envenena su alma.

Si cambia su forma de pensar y ve las cosas de otra manera, tendrá otra perspectiva.

Si se toma las cosas sin tantos resquemores, si relativiza todo un poco y si deja que su vida fluya, todo será mejor.