¿Qué tal noche pasó? Si antes de acostarse se acordó de sus problemas e inundó la cabeza de preocupaciones, no necesito ser un adivino para saber que estuvo dando ‘vueltas y vueltas’ en la cama.

Muchos, de manera desafortunada por la pandemia, están terminando sus actividades cotidianas con ideas muy catastróficas, miedosas o deprimentes.

Eso es grave porque, de alguna forma, después de una dura jornada todos los problemas parecen peores que a plena luz del día. Incluso las soluciones a esas vicisitudes parecen más lejanas.

¿Le ha pasado a usted?

¡Tranquilo! Es relativamente ‘normal’ en medio de esta temporada tan complicada por la que atraviesa.

¡A mí también me sucede! De hecho, a veces me quedo mirando al techo y me la paso pensando en lo difícil que han resultado tanto para mí como para mis compañeros estas fechas de pandemia.

Sin embargo he encontrado sanas formas para relajarme. Y una de ellas, tal vez la más efectiva para los que somos hombres de fe, es leer algunos apartes de las Sagradas Escrituras. Y son los Salmos los que más me alivian el alma.

Menciono esta estrategia no solo porque Octubre sea el mes de la Biblia, sino porque hay un gran poder de sanación en sus líneas.

En mi caso, el poder de la Palabra de Dios siempre me desvanece los nervios y me espanta ese ‘parloteo’ que mis angustias me generan durante la noche.

Yo sé que usted puede estar sometido a fuertes tensiones por los sorpresivos cambios y por las situaciones difíciles que ha experimentado en los últimos meses.

También reconozco que son demasiadas cargas emocionales y, obviamente, no es de extrañarse que sienta estrés y ansiedad.

Por ello es preferible que antes de ir a la cama, trate de organizar o planificar lo que debe hacer al día siguiente, para luego liberarse de cualquier atadura. Es como una forma de ‘saldar los pendientes’ con todas esas obligaciones que podrían atormentarlo durante el descanso nocturno.

Visto desde un tono más esperanzador, es como dejar que las circunstancias más complicadas queden en las manos de Dios.

Las mismas Sagradas Escrituras lo recuerdan en uno de sus versículos. Por ejemplo, lea estas líneas del libro de Corintios que rezan así: “Aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimemos. Tenemos preocupaciones, pero no perdamos la calma. La gente y los problemas nos persiguen, pero Dios no nos abandona. Las contrariedades nos hacen caer, pero no nos destruyen”.

Siempre he considerado que a la hora de tratar de conciliar el sueño es mejor proyectar el descanso con una flecha que se levanta hacia la fe, más que a los problemas.

Dicen que en eso consiste la visualización de lo que vendrá: en escalar y mirar la estadística de la vida como un crecimiento espiritual y propositivo.

El mundo no siempre es lo que esperamos, pero sí es lo que hacemos con él.

Le propongo que esta noche, a la hora del descanso, le dedique cinco minutos a una plegaria, tal vez a escuchar una bonita melodía o a leer un buen texto espiritual como la Biblia. Le garantizo que, por más problemas que tenga, dormirá de una manera plácida y mañana verá las cosas diferentes.

En verdad, la Palabra de Dios le producirá una paz en su alma que lo conducirá a muchas noches de tranquilidad.

REFLEXIONES CORTAS

* La vida puede doler por las heridas que nos causan ciertos acontecimientos o imprevistos. Pero, más allá de que ella no sea perfecta ni parezca coherente, la vida siempre será bella.

* Se le permite ser feliz y amarse a usted mismo. El camino está libre para emprender sus sueños y además tiene todo el derecho a ser tratado con amor y respeto.

* Antes de hablar deje que sus palabras pasen por estas tres importantes preguntas: ¿Es verdad lo que va a decir? ¿Es necesario decirlo? y ¿Lo que diga generará cosas positivas o desencadenará odios y rencores?

* Jamás olvide darle las gracias a Dios por otro nuevo día. También le corresponde ser agradecido con las personas que le dan a usted una gota de felicidad, pues ellas son las que permiten que una sonrisa se refleje en su rostro.

* Su vida es un cúmulo de decisiones que toma día tras día, desde la más pequeña e insignificante hasta la más transcendental. No importa lo que decida, lo realmente valioso es que lo que vaya a realizar lo haga realmente feliz.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en este duro tiempo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Estoy condenado a vivir amargado, por culpa de los fracasos que he tenido. No sé cómo levantarme de mis salidas en falso. Me ha ido muy mal en mis actividades financieras y también en mi entorno personal; todo por culpa de mis crasos errores. No entiendo por qué tengo que vivir esta época de zozobra. Siento que estoy muy frenado. Desde su perspectiva, qué me aconseja. Espero que pueda ayudarme”.

Respuesta: Todos, en algún momento, hemos sentido que la vida se nos frena dentro de nosotros mismos. Cuando nos sentimos así, solo tenemos dos opciones: quedarnos quietos o levantarnos. ¡Por favor, no se quede con los brazos cruzados!

Tampoco se sumerja en lamentos por lo que le ocurrió. Es mejor aprender la lección que quedarse ‘llorando sobre la leche derramada’.

Además, nadie en este mundo ha sido llamado para permanecer amargado, ni mucho menos está destinado a quedarse en el suelo después de caer.

Su misión consiste en conquistar la vida y para ello será fundamental mirar hacia arriba. Debe tener la capacidad de sobreponerse. Muchos han renacido de entre las cenizas y, después de aquellos malos pasos que dieron, reconocieron que todo fue para bien.

Analice por qué se está quedando anclado y vea la manera de desarticular esos comportamientos que no le dejan ver un nuevo amanecer.

Emprenda ya el proceso de restaurarse teniendo en cuenta que no está solo, pues Dios lo acompañará. ¡Aférrese a Él y podrá reconstruirse! Lo mejor es que saldrá muy fortalecido.

Ojo: el proceso de recomponerse lleva su tiempo. Así que no se apresure, ni se llene de ansiedades. Pero también recuerde que más allá de que las cosas no se solucionan de la noche a la mañana, tiene la certeza de que usted crecerá como persona.

Hoy es un buen día para recomenzar; de manera especial si viene de trastabillar. Si lo piensa de una manera detenida, esto que le pasó le permitirá ver la vida desde otro punto de vista y, además, aprenderá a tener más fe en usted mismo.

Pase lo que pase, cada día reinvéntese, diseñe una nueva estrategia, mire las cosas desde otra óptica y, sobre todo, no se amargue con la idea de que no será capaz de levantarse.

¿Cómo hacerlo? Reconozca que es usted, y solo usted, quien debe elegir sus pensamientos para luego traducirlos a su propia realidad. ¡No más quejas! Irradie una vibra más esperanzadora y, sobre todo, demuéstrese a usted mismo que sí es capaz de salir adelante.