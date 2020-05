La pregunta del día

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta dura época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Soy relativamente joven, pues bordeo los 38 años. Hoy me siento en una cuerda floja y no sé cómo guardar el equilibrio. Estos tiempos de confinamiento me tienen asustado. Le confieso que siempre había sido caprichoso y vivía preocupado por trivialidades, pero todo eso parece haber perdido su valor por la crisis del COVID-19. Lo he leído y quisiera pedirle una opinión sobre lo que experimento, ya que esta realidad me asusta. A veces quisiera salir corriendo, aunque quiero tomar en serio lo que percibo. Espero que pueda darme alguna respuesta. Gracias”.