La pregunta del día: Un hombre, entrado en años, quiere un consejo para su vida

Testimonio: “Desde su perspectiva qué haría un hombre como yo, que está muy viejo, y al que además la mujer y los hijos lo abandonaron y que escasamente vive de la pensión. Jamás imaginé llegar así en mis años de senectud. Cometí errores, le fui infiel a mi esposa, pero no fui mal padre. De todas formas, al final quedé solo. Siento mucho dolor por lo que me ha pasado. Lo he leído y me gustaría mucho que me ofreciera un consejo. Sé que eso me aliviaría en algo la pena de mi alma. Gracias”.

Respuesta: Un gran profesor del Salesiano me decía que hay dos tipos de dolor: el que de manera literal duele; y el que nos cambia para bien.

¿Qué le pretendo decir?

¡Que lo que hoy vive tiene un propósito!

Me imagino lo difícil que debe ser para usted enfrentar algo así y el impacto que puede causar todo esto en su vida.

Sin embargo, puedo decirle que nunca es tarde para comenzar un nuevo camino y sentirse a gusto con lo que puede llegar a ser.

Entiendo que haya trabajado por su familia con el anhelo de hoy sentirse acompañado y rodeado de los suyos, pero desafortunadamente no todo en la vida es como queremos y el destino nos depara otros caminos, en los que muchas veces no tenemos control sobre ello o son simplemente consecuencias de nuestros actos.

Le sugiero que haga primero un proceso de aceptación. Muchas veces el principal problema es no aceptar los cambios porque nos aferramos a la idea de no perder lo que tenemos. Cuanto más rápido logre aceptar que su vida cambió y que no hay marcha atrás, más rápido podrá enfocarse en el presente y en el futuro para tener una vida más plena.

Una vez supere este paso tendrá la mente más despejada para empezar a tomar decisiones reales y ejecutables.

¿Qué le gustaría que llegara como algo nuevo a su vida? ¿ A qué nuevos retos se quiere enfrentar? ¿Cuáles son esas cosas o proyectos que le gustaría comenzar hacer? ¿Qué cosas le gustaría cambiar de usted y de su vida hoy?

Se sorprenderá de todo lo que empezará a descubrir y se atreverá a tomar nuevos riesgos.

Muchas veces los seres humanos nos autoafligimos y nos victimizamos frente a situaciones que están en nuestras manos cambiar. Saque papel y lápiz e identifique lo que le estoy pidiendo para que sea más fácil despejar su mente.

Debe entender que los cambios vendrán poco a poco si le pone empeño, compromiso y disciplina.

Sane sus heridas y aprenda de todo lo hecho. Todo saldrá bien, quizá no inmediatamente pero sí con el tiempo.

¡Ánimo que la vida apenas comienza!