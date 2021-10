¡La vida resplandece!

Si no tiene claro qué quiere, cómo quiere que sea su vida y cuáles son sus sueños, no le encontrará sentido a la vida.

¿Por qué no aprecia de verdad lo que tiene? Le sugiero que sea agradecido. Hoy, cuando se vea frente al espejo, reconozca que el rostro que observa de usted no solo es envidiable, sino que además ha sido tocado por Dios.

Nadie debe dejarse llevar por las decepciones o por las adversidades. Esa luz no puede desvanecerse, so pena de caer en el abatimiento y la tristeza.

Testimonio: “Bordeo los 64 años y, en esta última etapa de mi vida, he comenzado a arrepentirme de los errores cometidos en mi pasado, por la forma como traté a muchos. Un sentimiento de culpa me atosiga y los remordimientos me invaden. ¿Qué debo hacer para no sentirme tan ‘achantado’?”

Respuesta: Dicen que cuando las personas pasan las seis décadas de vida, suelen arrepentirse o se sienten ‘culpables’ de algunas cosas ‘malas’ que han hecho. Usted, al parecer, está confirmando tal regla.

Aunque usted no me da mayores detalles de cuáles fueron esos “errores cometidos” en su pasado, nada saca con vivir ‘achantado’. Sí es útil pasar por un proceso de análisis de su vida y tratar de enmendar y reivindicarse con las personas a las que usted trató mal; es decir, si aún tiene chance de hacerlo.

No obstante, siempre he creído que no tiene sentido vivir lamentándose ni vivir pensando sobre todo lo ‘malo’ que hizo o lo que dejó de hacer. En su caso, puede que se sienta culpable, pero no tiene sentido mortificarse, al menos eso no le ayudará a sentirse mejor al respecto.

Sin que tenga que justificar el maltrato que les dio a muchos, cada situación que protagonizó en su momento tuvo su razón de ser; además, la vida no se da en blanco y negro, ella está llena de matices. Lo mejor que puede hacer es ‘liberarse’ de eso que hoy ya está fuera de su control en su vida.

Ya no puede cambiar su pasado, pero sí hay cosas que puede hacer hoy. Tal vez considere disculparse con alguien para no seguir con tantos remordimientos. Reflexione bien sobre esas situaciones que le inquietan y detecte usted mismo si puede pedir perdón y perdonarse usted mismo.

Ahora bien, no se atormente por las cosas que no pueda cambiar. Para ello el mejor ejercicio consiste en asumir una actitud más empática de ahora en adelante, sobre todo al enfrentarse a su cotidianidad.

Lo más productivo es aprovechar el presente, mirar al futuro y pensar en cómo puede ser amable y propositivo, de tal forma que no vuelva a cometer las equivocaciones del ayer y que hoy lamenta.

Asuma los asuntos que hoy son realmente importantes y no deje de divisar el horizonte para diseñar un sano propósito en la vida, en armonía con los demás. También pregúntese sobre cuál será su contribución especial a este mundo.

No caiga en la trampa del sufrimiento ni de amargarse su día a día, porque aún le falta mucho por vivir. Hágame caso y verá que se sentirá mejor. ¡Dios le bendiga!