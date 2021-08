Las angustias que nos aturden en estos tiempos

Debemos atrevernos a caminar aunque estemos descalzos y a sonreír a pesar de que los problemas nos atosiguen.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Siempre he querido salir o despercudirme del ambiente tedioso que me rodea para cristalizar mis sueños y ser una buena persona. Yo hago lo que puedo, pero me quedo atornillado y no soy capaz de emprender acciones de cambio. Me pasan cosas que me dejan aburrido y amargado; y al final termino frustrado por no luchar por lo mío. Me gustaría que me ofreciera alguno de sus consejos. Se lo agradecería en el alma”.