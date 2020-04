Las circunstancias hoy nos obligan a ‘vernos por dentro’

Confinados entre las cuatro paredes de nuestros cuartos o de nuestras casas, estamos comprobando que no hemos aprendido a vivir. La verdad es que solo llevamos tres semanas largas en esta y ya estamos desesperados, casi que ‘pidiendo a gritos’ que cese el aislamiento preventivo.

De manera desafortunada creemos que la vida está afuera, cuando es todo lo contrario. El mayor tesoro se encuentra en casa, al lado de los nuestros y en la intimidad de nuestro propio ser.

¿Será que nos hemos pasado la vida preparándonos para un tiempo inexistente? ¿Acaso coleccionamos y nutrimos necesidades falsas?

Pienso que hemos estado acumulando deseos superficiales, transmitiendo apariencias y, en más de una ocasión, evitando el mejor de todos nuestros refugios: el hogar.

Son muchas las personas a las que no les falta nada afuera, pero se sienten vacías en sus propios cuartos. Lo han cuidado todo, pero se han descuidado a sí mismas.

En general todos acumulamos toneladas de información estéril y de pronto quedamos en el limbo cuando un virus, como el que hoy nos ataca, nos hace poner los pies sobre la tierra ‘a juro’.

Tal vez a la mitad de nosotros nos tocará empezar de cero, y la otra mitad podría estar conminada a esperar con los brazos cruzados sin saber qué será de su futuro.

Hay muchas personas que ignoran totalmente su vida interior. No se conocen y peor aún no quieren conocerse. Se dedican a otras cosas en lugar de profundizar en lo que realmente llevan por dentro.

Estamos llamados a madurar para sobreponernos a la adversidad. O sea que nos toca crecer ‘sí o sí’. ¡Claro! Hablo del crecimiento interior.

En estos tiempos, como nunca antes, es indispensable buscar la sabiduría del corazón. En la medida en que crezcamos nos volveremos humanos y nos acercaremos más a Dios.

Mejor dicho: crecer por dentro es una aventura que vale el esfuerzo y que, en estos tiempos de aislamiento preventivo, es fundamental.

¿Cómo lograrlo?

Es preciso tener confianza en nosotros mismos. La fe no nos traerá lo que deseamos, pues ella no es una varita mágica que nos soluciona todo. Sin embargo, ella sí nos permitirá tener la esperanza necesaria para no decaer.

Debemos abonar nuestra alma con pensamientos positivos y sobre todo estar en disposición de sacarle el mayor aprendizaje a todo este encierros.

¡Respiremos buena vibra!

No todo es tan grave y todo esto de estar en casa es relativamente llevadero.

El amor que sentimos por los nuestros, por nuestra familia, por nuestra pareja o por nuestros hijos es un vitamínico que nos sirve para no bajar la guardia. Todo buen pensamiento suma y toda sana intención aumenta nuestras posibilidades de desintoxicarnos.

Mañana, sin darnos cuenta, tendremos la puerta abierta para salir. ¡Y pasaremos al otro lado! Solo que ya habremos entendido que cada paso dado fue una suma de todo lo que hemos aprendido en este tiempo de crisis. Dios nos bendiga.