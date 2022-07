Levantemos la mirada, hay un mejor horizonte

Es claro, eso sí, que no podemos predecir cómo nos saldrá todo y es posible que los asuntos no nos salgan como queremos. Sin embargo, será preciso tomar cada suceso como llega y agradecer que sea de esa manera. Si queremos modificar algo debemos hacerlo con la mirada puesta en el horizonte.

No podemos permitir que las duras situaciones agobien más a nuestro espíritu. Siempre hay una luz en el camino y, por ende, no nos podemos quedar esperando que las soluciones caigan del cielo.

No podemos dejarnos amilanar por los problemas cotidianos. Es preciso ponerle el pecho a cualquier situación y mirar hacia el frente.

Testimonio: “Le cuento que experimenté un fuerte revés hace dos meses, fue algo que no supe manejar de forma correcta. Ese fracaso me incomoda y no me deja vivir tranquilo. ¿Qué me sugiere que haga para ver el mañana de una manera menos enredada? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: No vea lo que experimentó como un fracaso, sino como una valiosa experiencia.

Yo sé que no es fácil y también reconozco que puede ser probable que muchas veces se sienta “incómodo”, pero por más desafiante que parezca, tiene derecho a respirar y a permitirse aprender el mensaje o la lección que la vida le quiere dar. ¡Acepte lo que esta situación trajo a su mundo!

También haga una evaluación de lo que le pasó y detecte cuál fue la razón o el motivo que le hizo errar, entre otras cosas, para que pueda enmendar y levantar la mirada hacia el frente. Solo así podrá liberar cualquier sentimiento de frustración que haya surgido y también podrá asimilar de manera paulatina lo acaecido.