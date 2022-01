Los Salmos son grandes vitamínicos para el alma

‘Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar con el paso de los hombres de fe’, así reza uno de los más bellos Salmos de la Biblia.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad?

Testimonio: “No me encuentro en el lugar en el que yo esperaba estar. Le confieso que me siento un fracasado por lo que he hecho hasta ahora, pues todo ha sido en vano. Pienso en lo que me pasa una y otra vez, pero no logro respuestas. Muchas personas me dicen qué debo hacer, les hago caso y al final el resultado es el mismo: todo me sale mal. ¿No sé qué hacer? Espero que atienda mi carta”.

Respuesta: Le aconsejo dejar de darle tantas vueltas a ese asunto y, por el contrario, apostarle a pensamientos propositivos. Esa ‘pensadera’ en lo que ‘pudo ser’ o en lo que ‘no fue’ lo único que hace es alimentar su angustia.

No se trata de hacer como si nada, es cuestión de hacer un alto en el camino, limpiar la mente de tanta negatividad, adoptar otra perspectiva y visualizar un mejor horizonte.

Por lo que leo en sus líneas, se ha acostumbrado a realizar lo que los demás le dicen y, en cierta medida, ha dejado que sean ellos los que ‘comanden’ su vida. Si permite que otras personas le digan lo que es importante para usted, nunca tendrá éxito alguno.

Reflexione sobre lo realizado hasta el momento, haga una evaluación y detecte cuál puede ser la razón para que la vida no le haya salido tal cual usted lo anhelaba.

Todos cometemos errores, pero también podemos enmendar. Defina bien un plan de acción, persevere en él y sepa que en algún momento el trabajo duro y constante vencerá el talento.

Asuma el control de su vida con disciplina. Eso sí, no intente presionar nada, deje que la vida le fluya. ¡Póngase manos a la obra, téngase fe y encomiende a Dios cada uno de sus pasos!