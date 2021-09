Los vacíos que sentimos

Testimonio: “Estoy en un dilema: no disfruto de mi trabajo, pero me pagan muy bien. A veces pienso en renunciar de un día para otro, pero me da miedo saber que ya no ganaré el dinero que necesito para vivir de una manera cómoda. ¿Qué hace usted cuando le toca hacer algo que no le gusta? ¿Qué me aconseja? ¿Renuncio o sigo? Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Le diría que en cuestión de dilemas laborales hay dos grupos de empleados: uno es el que prefiere un trabajo bien remunerado, aunque no le guste; y el otro, el que prefiere un trabajo que le gusta, aunque no se gane tan bien.

Le recomiendo que haga un balance y que se responda esta pregunta: ¿Qué pesa más sobre usted: el dinero para vivir cómodo o sentirse pleno en la oficina? Cualquiera que sea la decisión, debe tener presente que si renuncia o si se queda ganará ‘algo’ y al mismo tiempo ‘perderá’ otra cosa.

Obviamente esa decisión es muy personal y por eso no puedo darle una respuesta en concreto. No obstante, déjeme plantear algo que debe analizar antes de cualquier circunstancia.

Si bien podría decirle que renuncie, no me parece indicado dar ese paso en estos tiempos, mucho menos “de un día para otro”, como dice en su carta.

Yo le diría que debe analizar que nada en la vida es para siempre. Desde mi perspectiva, el continuar en la oficina, el estar en movimiento, el sentirse útil en algún cargo laboral y el aprovechar la oportunidad de servir, además de la buena remuneración, son factores claves.

En vez de ver lo negativo del puesto que desempeña, encuéntrele sentido y sáquele el mayor jugo posible. Trabajo es trabajo. Es un deber y hay que cumplir.

En mi caso, cuando debo hacer algo que no me gusta, me fijo más en los ‘pro’ que en los ‘contra’. Ahora bien, siempre le pongo empeño a lo que hago, me guste o no, porque he descubierto que no hay nada más satisfactorio que emprender una labor y llevarla a feliz término.